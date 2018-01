Nations League-duel tussen Kroatië en Engeland vindt plaats achter gesloten deuren

Brussel - Het duel tussen Kroatië en Engeland van 12 oktober in de UEFA Nations League zal doorgaan zonder supporters. Dat heeft de Europese Voetbalbond (UEFA) dinsdag bekendgemaakt.

De wedstrijd achter gesloten deuren is het gevolg van een door de UEFA uitgesproken sanctie nadat er in juni 2015 een hakenkruis was aangebracht op het veld in Split voor de EK-kwalificatiematch tegen Italië. De UEFA bedacht Kroatië vervolgens met twee thuiswedstrijden zonder toeschouwers. In oktober 2015 speelden de Kroaten al in een leeg stadion tegen Bulgarije. Sindsdien werkten ze geen UEFA-thuiswedstrijd meer af. Het duel in Split tegen Italië werd trouwens al achter gesloten deuren gespeeld als straf voor racistische spreekkoren van Kroatische fans in een eerdere interland.

In de A-divisie van de UEFA Nations League, een gloednieuwe landencompetitie, neemt Engeland het in groep 4 verder op tegen Spanje. De Rode Duivels ontmoeten Zwitserland en IJsland in groep 2.