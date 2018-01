Gewilde ploegmaat van Tielemans wil eigenlijk weg bij Monaco maar deze dame gooit mogelijk roet in het eten

Vorige zomer leek Fabinho lange tijd op weg om AS Monaco te verlaten. De Monegasken konden de Braziliaanse middenvelder echter overtuigen om te blijven. Of ze dat ook volgende zomer zullen kunnen, is zeer de vraag. Al lijkt Rebeca Tavares alle moeite van de wereld te doen om haar man in Frankrijk te houden.

Fabinho werd de voorbije maanden gelinkt aan topclubs als PSG, Manchester United, Manchester City en Juventus. Na het vertrek van Kylian Mbappe, Benjamin Mendy en Tiemoue Bakayoko was Monaco echter niet van plan om nog een sterkhouder te laten gaan na een geweldig seizoen met de Franse titel en de halve finale in de Champions League.

Na vier seizoenen in Zuid-Frankrijk sprak de Braziliaan afgelopen weekend over een vertrek. “Als er sprake is van een transfer naar een andere competitie of een grotere club, dan ben ik zeker geïnteresseerd. Mijn tijd bij Monaco is goed geweest maar ik voel dat mijn tijd hier aan het aflopen is”, aldus Fabinho in een gesprek met Lancenet.

“Ik weet dat het de visie is van de club om tweede te eindigen en de Champions League te halen. Zonder te rekenen op grote namen, wel op jonge spelers. Dat proces heb ik doorlopen. Ik kwam hier aan als een onbekende en heb prijzen gewonnen, maar misschien is het tijd voor een nieuwe uitdaging.”

Fin du mercato d'hiver avec la première recrue, Rebeca Tavares, femme du joueur Fabinho l'AS Monaco.

Bem-vindo! pic.twitter.com/Ce3pIOnQF7 — ASM Football Féminin (@ASMFootFem) 29 januari 2018

Mevrouw Fabinho

Fabinho lijkt dus aan te sturen op een vertrek bij AS Monaco, de club van Youri Tielemans. Onze landgenoot zou daarvoor een zware concurrent verliezen dus kunnen azen op meer speelminuten. Zover is het echter nog niet. Zeker niet omdat er ook een vrouw in het spel is: Rebeca Tavares.

De 23-jarige Braziliaanse tekende deze week namelijk een contract voor de vrouwenploeg van de Monegasken. Association Sportive Monaco Football Féminin speelt wel slechts in een regionale afdeling van het Franse vrouwenvoetbal, maar toch is de transfer opvallend te noemen. Wat als Fabinho van club verhuist? Dan zal Rebeca ook moeten verhuizen en lijkt haar contract bij de vrouwen van Monaco een maat voor niets geweest.

Wordt vervolgd...

