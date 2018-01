Voetbalclubs spendeerden in 2017 wereldwijd meer dan vijf miljard euro

Voetbalclubs hebben wereldwijd in 2017 een bedrag van om en bij de 6,37 miljard dollar (5,1 miljard euro) uitgegeven aan internationale transfers. Het cijfer is het laatste jaar met liefst 30 procent gestegen door de forse stijging in de transferbedragen. Dat maakt FIFA-TMS, het platform dat internationale transfers registreert, bekend in een rapport