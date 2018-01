De nieuwe verdediging van Manchester City… is bijna even duur als alle Play-off 1 ploegen samen

Manchester City trok dinsdagavond de Franse verdediger Aymeric Laporte aan. De ploeg van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne betaalde zomaar even 65 miljoen euro en brak daarmee voor de tweede keer dit seizoen zijn transferrecord voor een verdediger. Door deze transfer is de achterlinie van Man City nu bijna even duur als… de zes Belgische ploegen die op dit moment in Play-off 1 zitten.

Kyle Walker, Aymeric Laporte, John Stones, Benjamin Mendy. Dat moet in de nabije toekomst de verdediging van Manchester City worden. Een mooi kwartet, maar wel eentje met een stevig prijskaartje:

- John Stones werd in 2016 weggehaald bij Everton. De jonge Engelsman kostte € 56 miljoen.

- Kyle Walker verruilde deze zomer Tottenham voor Manchester City, voor de Engelse rechtsback betaalde City € 51 miljoen.

- Nauwelijks enkele weken later weekte City linksback Benjamin Mendy weg bij AS Monaco… voor € 58 miljoen. De Fransman was op dat moment de duurste verdediger aller tijden, maar intussen verbrak Liverpool dat record met de transfer van Virgil Van Dijk voor € 65 miljoen.

Neem bij de drie bovenstaande bedragen de € 65 miljoen voor Aymeric Laporte op… en je komt aan € 230 miljoen voor de vier verdedigers. Voor de Braziliaanse doelman Ederson betaalde City € 40 miljoen aan Benfica, waardoor het totaalbedrag van de hele verdediging € 270 miljoen bedraagt.

Een gigantisch bedrag. Zeker als je de marktwaarde van de Belgische eersteklassers bekijkt: de zes ploegen die op dit moment virtueel Play-off 1 spelen (Club Brugge, Charleroi, Anderlecht, Gent, Antwerp en STVV) hebben samen een marktwaarde van zo’n € 300 miljoen.Volgens Transfermarkt heeft Anderlecht de meest waardevolle kern, met een marktwaarde van 93 miljoen euro. De marktwaarde van Club Brugge bedraagt zo’n € 82 miljoen euro.

