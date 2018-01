KV Mechelen-spits Beqiraj krijgt twee speeldagen schorsing

Brussel - De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft KV Mechelen-aanvaller Fatos Beqiraj dinsdag een schorsing van twee speeldagen en een boete van 800 euro opgelegd.

Malinwa, dat nochtans de vrijspraak vroeg, kan daardoor niet op de Montenegrijnse international rekenen in de uitmatch tegen RSC Anderlecht (4 februari) en de cruciale partij tegen KAS Eupen (10 februari) Achter de Kazerne. Het is niet ondenkbaar dat de rode lantaarn in beroep gaat tegen het vonnis in de hoop Beqiraj zo speelgerechtigd te krijgen voor die degradatietopper.

Het Bondsparket vorderde drie speeldagen schorsing voor de stoot die hij in de slotfase van de match bij STVV (2-0) gaf aan Sascha Kotysch. Op basis van het goede disciplinaire verleden van Beqiraj, die nooit eerder een rode kaart pakte, gaf de Geschillencommissie één speeldag schorsing minder.