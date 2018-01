Argentijns bondscoach Sampaoli verwacht Messi in bloedvorm voor het WK

Jorge Sampaoli, de bondscoach van Argentinië, verwacht zijn sterspeler Lionel Messi in absolute topvorm op het WK voetbal in Rusland komende zomer. Het is de bedoeling dat Messi minder vermoeid aan het toernooi begint dan in 2014, toen Argentinië verliezend finalist was.

“We hebben het gehad over zijn huidige toestand, en over het feit dat hij niet zo uitgeput op de wereldbeker mag arriveren als vier jaar geleden”, zei Sampaoli dinsdag op een persconferentie over Messi. Het plan is dat de aanvaller van Barcelona “maximaal profiteert van rustperiodes om fysiek en mentaal nog in topvorm te zijn”.

Op het laatste WK in Brazilië scoorde Messi vier keer, maar haalde hij nooit zijn allerbeste niveau. In de finale was Duitsland te sterk. Het is al van 1986 geleden dat Argentinië nog eens wereldkampioen werd. In Rusland zijn Messi en co. ingedeeld in groep D met IJsland, Kroatië en Nigeria.