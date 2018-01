Antwerp slaat opnieuw toe op de transfermarkt: Great Old haalt Genk-middenvelder in huis

Antwerp is rond met de Bosniër Tino-Sven Susic, die sinds vorige zomer door Genk werd uitgeleend aan Maccabi Tel Aviv. De 25-jarige aanvallende middenvelder verbrak gisteren zijn contract met de Israëlische club, waar hij slechts negen keer in actie kwam, en vloog meteen naar België.

Er vonden al gesprekken plaats tussen de entourage van Susic en Antwerp. Er werd bekeken of een definitieve transfer tot de mogelijkheden behoort, maar de grootste vraag was of Genk Susic zomaar wil laten gaan naar een concurrent voor Play-off 1. Het betaalde anderhalf jaar geleden 2 miljoen euro voor Susic. Daarvan wil de club zeker nog een deel recupereren.

Op clubniveau werd intussen een akkoord gevonden. Ook met Susic is er een akkoord. Alleen het papierwerk moet nog afgerond worden.