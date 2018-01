Medewerker vreesde echt voor raketaanval op VS toen hij op knop drukte die bevolking in rep en roer zette

De werknemer van het Hawaii Emergency Management Agency (HEMA) die op 13 januari via een noodbericht aan de inwoners liet weten dat er een ballistische raket op hen afkwam, geloofde echt dat er een aanval op til was. Dat blijkt uit het federale onderzoek dat werd opgestart na het valse alarm.

LEES OOK. Zo “makkelijk” was het om blinde paniek te veroorzaken: hoe na één verkeerde klik iedereen dacht dat er een raket op hen afkwam

Die bewuste 13e januari zochten duizenden Hawaïanen paniekerig naar een schuilplaats. Sommigen waren zo wanhopig dat ze het riool indoken in de hoop dat ze veilig zouden zijn. Ze hadden allemaal net een berichtje gekregen waarin gewaarschuwd werd voor een ballistische raket die onderweg was naar hun woonplaats. “DIT IS GEEN TEST”, stond nog in kapitalen in het berichtje. 38 minuten later zou blijken dat het toch een vals alarm was.

Het bericht was iets na 8 uur verstuurd door een medewerker van het Hawaii Emergency Management Agency (HEMA). Hoewel eerst gedacht werd dat hij “per ongeluk” een testbericht naar de hele bevolking had gestuurd, geloofde de man wel degelijk dat Hawaï in gevaar was. Dat blijkt uit onderzoek van de Federal Communications Commission (FCC).

Foto: ap

Spontane oefening

De fout begon met de supervisor van de nachtploeg. Die had beslist om het personeel van de dagploeg te testen met een “spontane oefening”. De supervisor van de dagploeg was daarvan op de hoogte, maar dacht dat de test voor de nachtploeg was. Hij had zijn eigen ploeg dus niet op de hoogte gebracht, aldus het FCC.

Het resultaat: niemand was er op voorbereid toen de supervisor van de nachtploeg zich via de telefoon voordeed als een kopstuk van het Amerikaanse leger en vertelde dat er een raket onderweg was. Hij speelde daarbij ook een audiofragmentje af waarin “Oefening, oefening, oefening” gezegd werd, maar het fragment bevatte verkeerdelijk ook het zinnetje “Dit is geen oefening”.

De medewerker die de waarschuwing uiteindelijk uitstuurde, had het eerste zinnetje niet gehoord en dacht dus dat het om ‘the real deal’ ging. En zo was er 38 minuten lang paniek in de straten.

LEES OOK. Paniek in de straten en mensen die in riool willen schuilen door werknemer die “op verkeerd knopje duwt”