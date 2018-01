Bayat doet het weer: Dodi Lukebakio trekt naar de Premier League (en Anderlecht profiteert)

Anderlecht is haastig op zoek naar geld om tijdens deze transferperiode alsnog versterkingen in huis te kunnen halen. Na de verkoop van Sofiane Hanni kan paars-wit nog wat euro’s toevoegen door de transfer van Dodi Lukebakio naar Watford.

Zoals voorspeld lichtte Sporting Charleroi de aankoopoptie van huurling Dodi Lukebakio (20). Anderlecht gaf de Carolo’s daarvoor een korting, maar streek toch nog 1,5 miljoen euro op. Charleroi wilde de Belgische Congolees ook meteen doorverkopen. In de zomer was er nog een bod van 8 miljoen euro van Lille, maar nu ging het dus om het Engelse Watford.

Hoeveel dat betaalt, is nog niet duidelijk, maar Anderlecht, dat een percentage heeft op de doorverkoop, profiteert nog een tweede keer. Mogi Bayat, die de deal regelde, maakt dus zowel Charleroi, Anderlecht als Watford gelukkig. Lukebakio tekent een contract van 4,5 jaar bij de Engelse eersteklasser.

Félicitations @WatfordFC @SportCharleroi pour le transfert définitif de Dodi Lukebakio et aussi à mon Copain Didier. Football is a big family pic.twitter.com/wVwJODWUGY — Mogi Bayat (@BayatMogi) 30 januari 2018

| Some more transfer news, #watfordfc fans!



The Hornets are pleased to announce the signing of Belgium Under-21 winger Dodi Lukebakio on a four-and-a-half-year contract.



More herehttps://t.co/Vs41zqyMwY pic.twitter.com/OhneSnfOLq — Watford FC (@WatfordFC) January 30, 2018

Lukebakio was dit seizoen goed voor drie doelpunten en vier assists bij Charleroi. Hij is in Asse geboren en is viervoudig Belgisch belofteinternational, maar kan ook kiezen voor de Congolese nationale ploeg. Daarmee werkte hij in 2016 nog een oefenwedstrijd af.

Lukebakio is een jeugdproduct van Anderlecht en maakte zijn debuut in het eerste elftal in oktober 2015. De Congolees kwam dat seizoen tot 18 optredens (en één goal), maar kon - mede door zijn gedrag naast het veld - paars-wit niet helemaal overtuigen. In 2016-17 volgde een uitleenbeurt bij de Franse eersteklasser Toulouse, waar zijn aandeel beperkt bleef tot zes optredens.

De Hornets maakten vandaag nog een transfer bekend. FC Barcelona verhuurt de overbodige Gerard Deulofeu (23) aan Watford, de club van Rode Duivel Christian Kabasele. Het huurcontract van de jonge Spanjaard loopt af op het einde van het seizoen.