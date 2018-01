Dertiger gaat echtgenote te lijf met hamer

Westerlo / Geel -

De raadkamer in Turnhout heeft dinsdag de aanhouding bevestigd van een dertiger uit Westerlo die verdacht wordt van moordpoging op zijn vrouw. De man viel op 14 januari zijn echtgenote, die elders woont, in Geel aan met een hamer. De vrouw kreeg over het hele lichaam slagen, ook op het hoofd. Ze raakte zwaargewond, maar is intussen buiten levensgevaar.