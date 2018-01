Commotie rond onaangekondigde politie-oefening in Aalst

Aalst - Maandagmiddag op het Colinetplein in Aalst: twee mannen in bivakmutsen worden overmeesterd door politieagenten in burger en geboeid afgevoerd. Het bleek om een onaangekondigde oefening van de federale politie te gaan.

Sommige buurtbewoners reageerden na afloop van de oefening verbaasd en bezorgd. Olivier Van Kerkhove, coördinator van de BIN Watertoren: "We begrijpen dat de politie zijn job moet doen. Maar zoiets in tijden van terreur onaangekondigd doen, lijkt ons geen slim idee. Eerder een onbezonnen actie die zijn doel voorbijschiet..."

Burgemeester Christoph D'Haese wist van de geplande oefening, maar moest zwijgen om zo het realisme van de oefening niet in het gedrang te brengen: "We hebben over eerdere oefeningen wel gecommuniceerd, maar nu is mij gevraagd om dat niet te doen. De hele oefening duurde ook maar kort, maar goed: we leven in tijden van sociale media. Dan verspreidt zo'n ongerustheid zich snel. De mensen moeten begrijpen dat het voor de goede zaak is: de politie moet kunnen oefenen in de realiteit."

Er staat binnenkort trouwens nog een onaangekondigde oefening gepland, maar daarover zal meteen na afloop gecommuniceerd worden, belooft de burgemeester.