Britse miljonairs vrezen de ‘Night Watcher’: “De meest nauwgezette dief die we ooit gezien hebben”

Een dief - door de Britse tabloids de ‘Night Watcher’ gedoopt’- heeft de afgelopen weken en maanden paniek gezaaid bij de superrijken in de buitenwijken van Londen. De man stal voorlopig al voor meer dan 1 miljoen euro aan waardevolle spullen, maar het is vooral het fysieke geweld bij zijn inbraken dat schrik aanjaagt. De politie vreest zelfs dat een volgend slachtoffer een confrontatie met de overvaller mogelijk niet overleeft.

Een “zeer professionele” crimineel wordt voorlopig verdacht van zeker zeven overvallen (tussen 2014 en 2017) met geweld bij zeer vermogende en adellijke mensen, waaronder een kraak bij de graaf van March waar hij ongeveer 750.000 euro buitmaakte. Bij andere overvallen stal hij onvervangbare erfstukken, waaronder een ring die nog toebehoord had aan de 17de-eeuwse Engelse koning Charles II.

Daarnaast wordt dezelfde dader ook verdacht van verschillende inbraken waarbij de bewoners niet thuis waren. De politie van het graafschap Surrey beschrijft de man als “blank, fors of gespierd gebouwd, ongeveer 1,80 meter groot met een Zuid-Engels accent.

De politie heeft bewakingscamerabeelden van de dief verspreid Foto: Surrey Police

Militaire achtergrond?

Omwille van zijn methodes gelooft de politie dat de man een verleden heeft in het leger: bij alle zeven inbraken opereerde de man alleen, en maakte hij gebruik van “gespecialiseerde kennis en vaardigheden”. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van kabelbinders om de handen van zijn slachtoffers vast te binden, het gebruik van een afgezaagde shotgun, en zijn bereidheid om geweld te gebruiken om zijn slachtoffers te intimideren, ook als er kinderen in de buurt zijn. Zo trapte hij een zwangere vrouw in de buik tijdens een overval.

De 63-jarige Susan Morris was in november het (voorlopig) laatste bekende slachtoffer van de ‘Night Watcher’: “Ik dacht dat hij me zou verkrachten of vermoorden. Toen hij me sloeg en bedreigde met zijn geweer, dacht ik: ‘Dit is het, dit is het einde.’” De vrouw hield een gebroken kaak en een verloren tand over aan haar ontmoeting met de overvaller.

“Meest nauwgezette crimineel die we ooit gezien hebben”

De man lijkt zich bovendien steeds goed bewust van de indeling van de huizen, wie er thuis is, en waar de kluis en waardevolle spullen zich bevinden. Zo ging hij meermaals gericht op zoek naar bepaalde dure juwelen. Op bewakingscamerabeelden is te zien hoe de dader zijn doelwitten telkens dagen- of zelfs wekenlang observeert alvorens hij tot actie overgaat. De politie van Surrey noemt hem dan ook “de meest nauwgezette crimineel die we ooit aan het werk hebben gezien”.

Een diamanten tiara uit 1820 van ongeveer 400.000 euro werd gestolen bij de graaf van March Foto: Sussex Police

Daarna maakt hij gebruik van deuren waarvan hij weet dat ze niet op slot zijn om zijn slachtoffers ’s nachts te overvallen met zijn shotgun en zijn gezicht verborgen door een bivakmuts. De bewoners worden in elkaar geslagen en vastgebonden terwijl de overvaller zijn buit verzamelt.

Opvallend: de dader brengt tot twee uur door in de huizen waar hij inbreekt, en gaat pas over tot het verzamelen van zijn buit nadat hij nauwkeurig het huis heeft doorzocht op aanwezige personen. “Het gaat om een extreem zelfzeker individu: het is bijzonder ongewoon dat iemand bereid is een huis binnen te dringen en het risico te nemen om daar meer dan één persoon onder controle te houden”, aldus de politie.

De ‘CL-ring’ was een cadeau van koning Charles II aan zijn minnares Foto: Sussex Police

De ‘CL-ring’

Bij zijn overval van Goodwood House, de zetel van het adellijke geslacht van de graaf van March, maakte de dief naar verluidt meer dan 700.000 euro buit, waaronder een ring die de Engelse koning Charles II aan zijn minnares Louise, een voorouder van de graaf, had gegeven. De ‘CL-ring’ (naar Charles & Louise) is zo duur dat hij bijna nooit aan het publiek getoond werd. De laatste keer dat de ring in de openbaarheid kwam, was toen de maker van de bekende televisiereeks ‘Downton Abbey’ hem even mocht dragen bij opnames op het domein.

Werden bij dezelfde overval verder gestolen: verschillende dure horloges van tienduizenden euro’s, waaronder een Rolex en een Girard-Perregaux, smaragden, diamanten en safieren ringen, oorringen, en kettingen.

Geen toegang tot militaire database

Ondanks de intensieve inspanningen van de politie, is de dief voorlopig nog op vrije voeten. De onderzoekers lanceerden dan ook een wanhopige oproep: “Deze man maakt gebruik van zinloos geweld op zijn slachtoffers. Dit zijn extreem traumatische gebeurtenissen voor deze mensen, die vreesden voor hun leven en dat van hun familieleden. We kunnen het risico niet nemen dat hij opnieuw toeslaat. Iemand weet wie hij is. Misschien iemand die hem kent uit zijn militaire verleden?”

Met die oproep wil de politie het Ministerie van Defensie ook op andere gedachten brengen: de politie beschikt namelijk over een DNA-staal dat ze zouden willen vergelijken met de gegevens van Britse militairen, maar kreeg (nog) geen toegang tot die geheime database.

De politie verspreidt beelden van de gestolen voorwerpen, in de hoop op een tip Foto: Surrey Police