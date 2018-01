Glee-acteur Mark Salling (35) overleden

De Amerikaanse acteur Mark Salling is op 35-jarige leeftijd overleden in Los Angeles. Dat melden celebrity-sites als TMZ en The Hollywood Reporter dinsdag. Salling was vooral bekend voor de rol van Noah ‘Puck’ Puckerman in de tv-serie Glee.

De acteur had in december 2015 al het nieuws gehaald toen hij opgepakt werd voor het bezit van kinderporno. Hij had schuldig gepleit en riskeerde een celstraf van vier tot zeven jaar. Hij zou op 7 maart de strafmaat te horen hebben gekregen, zo schrijft The Hollywood Reporter.

De advocaat van Salling heeft aan het nieuwsagentschap AP bevestigd dat de acteur dinsdag om het leven is gekomen, zonder verdere details te geven. Volgens TMZ zou de acteur zelf een einde aan zijn leven hebben gemaakt.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.