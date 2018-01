Zelfzekere Sa Pinto zwaait met lof naar Club Brugge voor halve finale beker

Club Brugge moet morgen op bezoek bij Standard voor de heenwedstrijd van de halve finale van de Croky Cup. Op de persconferentie in aanloop naar de topper bewierookte Standard-coach Sa Pinto zijn tegenstander.

“De beker was niet meteen ons belangrijkste doel op het begin van het seizoen, maar nu krijgen de we de kans om de finale te bereiken. We zullen de steun van onze supporters hard nodig hebben morgen. Brugge is de beste ploeg van de competitie, ze hebben goede spelers en Leko heeft veel opties. Ik denk helemaal niet dat ze een dipje hebben en ook wij zitten momenteel in de goede flow. We zijn gemotiveerd en vol vertrouwen. We kennen onze tegenstander en weten hoe we ze pijn kunnen doen”, aldus de Portugese trainer van Standard.