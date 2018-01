Quiksilver-baas vermist op zee

De zeilboot van Quiksilver-baas Pierre Agnes is aangespoeld op een strand nabij Biarritz. De Franse kustwacht is een zoekactie gestart.

De 54-jarige CEO vertrok dinsdagochtend op een zeiltocht. Naar de havenautoriteiten stuurde hij dat hij later zou terugkeren door de dichte mist. Later werd zijn boot teruggevonden nabij Hossegor, een bekende surfplek ten noorden van Biarritz aan de Atlantische Oceaan.

De reddingsdiensten weten niet of hij alleen aan boord was. Drie helikopters en twee boten zoeken naar Agnes terwijl de politie de kust afzoekt. Agnes begon bijna dertig jaar geleden bij het bedrijf en werkte lang in het Europese hoofdkwartier in Saint-Jean-de-Luz.

Quiksilver, een Australisch merk van surfkledij dat nu in de VS gevestigd is, heeft onlangs zijn naam veranderd in Boardriders. Daaronder vallen onder meer de merken Quiksilver, DC en Roxy Brands. Eerder deze maand maakte Boardriders bekend dat hij zijn Australische concurrent Billabong wil kopen.