Sabir Bougrine verlaat Lierse voor Franse tweedeklasser Paris FC

Lier - De Belgisch-Marokkaanse middenvelder Sabir Bougrine (21) ruilt Lierse voor Paris FC. Dat maakte de club uit de Franse Ligue 2 dinsdag bekend.

Bougrine werd geboren in Mechelen, maar gevormd in Lierse. In het seizoen 2014-2015 stootte hij daar door naar de eerste ploeg, om er vervolgens 83 keer in actie te komen. Bougrine was goed voor drie doelpunten en zes assists. Momenteel is Lierse tweede in de tweede periode van de Proximus League, op twee punten van leider Cercle Brugge.

“Ik ben tevreden dat ik me bij Paris FC kan voegen, dat doet deugd. Ik ben gemotiveerd om te tonen waartoe ik in staat ben. De Ligue 2 is een nieuwe uitdaging, en ik besef dat hier veel grote spelers gepasseerd zijn”, reageerde Bougrine. Hij kwam al twee keer in actie voor de Marokkaanse belofteploeg.