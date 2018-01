Terrasjesweer voor ons, rampzalig voor de natuur: waar is de winter naartoe?

Putje winter is dit jaar erg ondiep. Min 0,2 graden. Dat was de minimumtemperatuur deze maand in Ukkel en dan hebben we het ook maar over één nachtje. “De winter sloeg januari gewoon over”, zegt weerman David Dehenauw. “Normaal heb je deze maand 10 à 11 vriesnachten.” Met als gevolg dat de natuur ook negeert dat het winter is. Er is zelfs al een broedend roodborstje gespot. “Die is twee maanden te vroeg.”