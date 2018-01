Odyssee van Samuel Eto’o gaat voort, hij trekt naar dertiende club

Samuel Eto’o heeft afscheid genomen van Antalyaspor, de club van Ruud Boffin en Danilo. De 36-jarige spits uit Kameroen kwam de afgelopen weken niet meer in actie bij de nummer zestien van de hoogste klasse in Turkije. De viervoudig Afrikaans voetballer van het jaar maakte sinds zijn komst in 2015 ruim veertig doelpunten voor Antalyaspor, waar hij ook aanvoerder was.