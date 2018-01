Standard huurt Belgisch rastalent Zinho Vanheusden van Inter

Standard heeft dinsdagavond de komst van Zinho Vanheusden (18) aangekondigd. De Belgische verdediger wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Inter Milaan, waar hij vorige week nog zijn contract verlengde tot 2022.

Vanheusden, een jeugdproduct van Standard, werd in 2015 weggeplukt door Inter. Hij liet er een goeie indruk, maar kon nog niet in actie komen voor de eerste ploeg. In september liep hij een zware kruisbandblessure op, hij revalideert momenteel nog. Vanheusden kwam al in actie voor alle Belgische nationale jeugdteams, van de U15 tot de U21.

Standard bedong bij Inter een huuroptie voor volgend seizoen. Hoeveel Vanheusden de Rouches dit seizoen nog kan bijbrengen na zijn blessure, valt af te wachten.