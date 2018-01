Staat er een nieuwe Kennedy klaar om het Witte Huis te veroveren? Of is Joe Kennedy ‘te rijk, te saai en te voorzichtig’?

Voor de ene is hij “de volgende president Kennedy”, voor de andere “rijk, saai en te voorzichtig”. Eén ding is zeker: de Democraten verwachten veel van Joseph P. Kennedy III. Maandagnacht mocht het Amerikaans congreslid president Donald Trump van antwoord dienen na diens State of the Union. Kleinzoon van Bobby en achterneef van JFK, maar tóch geen klassieker in de Kennedy-clan. Hij drinkt geen druppel alcohol, is gelukkig getrouwd én werkt het liefst ver buiten het voetlicht.