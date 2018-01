Bo Van Spilbeeck (58) praat voluit: “Het kon me niet schelen of ze me in de bezemkast zouden steken. Ik moest een vrouw worden”

Op de eigenlijke geslachtsoperatie is het nog een jaar wachten, maar nu al is VTM-reporter Bo Van Spilbeeck op en top vrouw. Trots dat ze de wereld mag tonen wie ze écht is, genietend van de vloed aan warme reacties. “Ze zeggen dat het is alsof ik er altijd heb uitgezien als nu. Dat ís het, hé. Mijn plaatje klopt nu helemaal.”

“Hoog?” Bo lacht. Ze kijkt naar haar hakken van een centimeter of acht. “Dit is niet hoog. Dit is bescheiden, geloof me.” Zo strak in het pak als ze als Boudewijn altijd in het nieuws verscheen, zo vol ...