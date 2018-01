Arsenal verliest van rode lantaarn na blunder, Benteke scoort nog eens

Swansea stuntte tegen Arsenal in de Premier League. De Gunners kenden een offday en gingen met 3-1 de boot in tegen de Welshe club. Een broodnodige zege voor the Swans die de rode lantaarn even doorgeven aan West Brom. Chritian Benteke scoorde de openingsgoal in de derby tegen West-Ham, maar bleef steken op een gelijkspel. Liverpool won dan weer met droge 0-3 cijfers bij Huddersfield, de club van Laurent Depoitre.

The Gunners moesten vandaag op bezoek bij rode lantaarn Swansea. Arsenal kende een moeizame wedstrijd tegen the Swans. In een evenwichtige eerste helft kwam Arsenal op voorsprong via Nacho Monreal, na een heerlijke steekbal van Mesut Özil. Nog geen minuut later stond het al gelijk, Sam Clucas kon scoren na een doorsteekpas van Alfie Mawson. 1-1 bij de rust.

In de tweede helft mocht toptransfer Henrikh Mkhitaryan zijn opwachting maken. Net na zijn invalbeurt kwam Swansea terug op voorsprong. Petr Cech mistrapte zich volledig op een bal en Jordan Ayew kon makkelijk de 2-1 binnen leggen. Een zeldzame blunder voor de ervaren doelman. Het ging van kwaad naar erger voor de Gunners. Mkhitaryan miste een reuzekans op de gelijkmaker en even later gaf Clucas Arsenal het deksel op de neus met zijn tweede van de avond: 3-1 eindstand. Een serieuze opsteker voor Swansea dat zo even wegklimt van de laatste plaats.

Liverpool moest op bezoek bij huddersfield. Simon Mignolet moest weer plaatsruimen voor concurrent Karius. Laurent Depoitre stond wel in de basis bij Huddersfield. Liverpool kende weinig moeite met de promovendus en de match werd al in een beslissende plooi gelegd in eerste helft na goals van Emre Can en Roberto Firmino.

The Reds kenden nog weinig moeite met Huddersfield in de tweede helft. Na een trekfout van Huddersfield-middenvelder Billing in de zestien floot de ref voor een penalty. Salah nam zijn verantwoordelijkheid en maakte zijn negentiende Premier League-doelpunt van het seizoen: 0-3 eindstand.

Christian Benteke stond aan de start van de Londense Derby. Net voor het halfuur scoorde de Rode Duivel zijn tweede Premier League goal van het seizoen. Hij kon een voorzet van dichtbij binnenknikken. Lang kon Crystal Palace niet genieten van zijn voorsprong. Vijf minuten voor rust ging West Ham-spits Chicharito neer na een overtreding van Tomkins. De bal ging op de stip en clubicoon Mark Noble zette de strafschop feilloos om: 1-1.

In een saaie tweede helft kregen beide ploegen nog één grote doelkans maar verzuimden die af te maken, het bleef bij een gelijkspel.