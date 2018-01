De Boeck woest op wedstrijdleiding ondanks bekerzege: “Misschien moeten ze de volgende keer met tien komen”

KV Kortijk won vandaag de heenmatch van de halve finales van de Croky Cup met 3-2 tegen Racing Genk. Kortrijk-coach Glen De Boeck was tevreden over de prestatie van zijn team maar sneerde wel naar de wedstrijdleiding. Ouali ging in de tweede helft neer na een licht contact in de zestien, waarop scheidsrechter Wim Smet een schwalbe gaf. De Boeck was niet te spreken over de beslissing en ergerde zich ook steendood aan de vierde scheidsrechter. Zijn potje kookte over en even later werd hij naar de tribune gestuurd.

De Kortrijk trainer was gelukkig met de prestatie van zijn ploeg. “Ik ben heel tevreden, wat ik vandaag heb gezien was één van de beste dingen die ik sinds jaren op de Belgische velden gezien heb, rekening houdend met het veld. We spelen een perfecte eerste helft, het voetbal van vandaag stemt mij gelukkig. Er stond maar één ploeg op het veld en dat was KV Kortrijk. Genk speelde alleen maar ballen weg en wij hebben geprobeerd om te voetballen. Voor mij zijn er eigenlijk geen werkpunten, de drive is er en de taken worden uitgevoerd. Enkel op de stilstaande fases kenden we problemen vandaag, dat had ook te maken met een gebrek aan gestalte.”

Over het scheidsrechterskorps was De Boeck dan weer niet te spreken. “Moet ik het echt over de wedstrijdleiding hebben? Ik wil er eigenlijk liever te veel over kwijt. Alles wat ik zeg kan tegen mij gebruikt worden. De leiding was niet correct, ze zijn hier met 6 scheidsrechters. Misschien kunnen ze de volgende keer met 8 of 10 scheidsrechters komen. Dan kunnen ze steeds weer de verantwoordelijkheid doorschuiven. De vierde ref was tijdens de hele wedstrijd dingen aan het roepen, hij had misschien zelf op het veld moeten staan. Ik ging hem dat zeggen, hij werd kwaad en daarna werd ik weggestuurd. Ik ben niet akkoord met de wedstrijdleiding vandaag.”

Vooral de strafschopfase met Ouali maakte hem boos. “Er was een duidelijke penaltyfout op Ouali. De ref vond het een schwalbe terwijl er contact was, bij contact kan er hier toch nooit sprake zijn van sprake zijn en mijn speler heeft dan het recht om neer te gaan. Dat de ref het niet ziet maakt me niet uit, hij heeft zoveel niet gezien vandaag, maar dat hij er een schwalbe voor fluit, kan ik echt niet begrijpen. Er zijn vandaag zoveel fouten gebeurd door de wedstrijdleiding. Ik zal ze oplijsten en op de site zetten.”

Clement panikeert niet

Racing Genk zal, na de 3-2 nederlaag van dinsdag in de heenwedstrijd van de halve finales van de Beker van België tegen Kortrijk, nog vol aan de bak moeten om een finaleplaats te veroveren. Coach Philippe Clement wil echter niet wanhopen. "We voetbalden bij momenten met erg veel twijfels, maar kunnen de scheve situatie in de return rechtzetten", verklaarde de trainer.

"We begonnen de partij erg goed en scoren een belangrijk uitdoelpunt", analyseerde Clement. "Maar dan slaat bij ons de twijfel toe. We gingen geen duels meer aan en kregen angst om de bal te vragen. Waarom ons dit overkwam na ons goede begin, weet ik niet. Misschien was het slechte veld er deels verantwoordelijk voor, maar dat mag zeker geen excuus zijn."

"Uiteindelijk mogen we blij zijn met een 2-2 ruststand", vervolgde Clement. "In de tweede helft stonden we wat beter en hadden we meer controle over de partij. Uiteindelijk scoorde Kortrijk nog de winnende treffer, waardoor ze in mijn ogen een dik verdiende zege pakken. Maar ik weiger de handdoek te werpen. We kunnen deze nederlaag in de terugmatch ongedaan maken en ons plaatsen voor de finale."

De return staat volgende week dinsdag (06/02) op de agenda in de Luminus Arena.