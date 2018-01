Dortmund laat Bartra naar Real Betis gaan

Real Betis heeft Marc Bartra teruggehaald naar de Spaanse competitie. De club uit Sevilla nam de Spaanse verdediger over van Borussia Dortmund. Bartra (27) was in april vorig jaar het voornaamste slachtoffer van de aanslag op de spelersbus van de Duitse club, op weg naar het eigen stadion voor de confrontatie met AS Monaco in de Champions League.

De Catalaan raakte gewond door rondvliegend glas. Bartra moest in het ziekenhuis een operatie ondergaan aan een gebroken botje in zijn rechterhand. Met een beschermende manchet om zijn arm voetbalde Bartra een maand later mee in de gewonnen bekerfinale tegen Eintracht Frankfurt. “Dat moment zal ik nooit meer vergeten”, zei Bartra, die voor vertrek naar Sevilla het manchet als aandenken aan het clubmuseum schonk.

Hoewel het contract van de oud-speler van FC Barcelona bij de Duitse club nog doorliep tot medio 2020, besloot Dortmund mee te werken aan zijn wens om te vertrekken. “Omdat we ons op een speciale manier verbonden voelen met Marc, hebben we niet moeilijk gedaan”, stelde voorzitter Hans-Joachim Watzke.