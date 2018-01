Barsten in separatistisch blok, maar Puigdemont wil van geen “andere Catalaanse leider” weten

Hoewel hij dinsdag niet de eed kon afleggen als minister-president van Catalonië, ziet de separatistische politicus Carles Puigdemont zichzelf nog altijd als de enige mogelijke leider van de regio. Er is “geen enkele andere kandidaat mogelijk”, zo deelde hij mee in een video die via Twitter werd verspreid.

“Er is wiskundig geen enkele andere combinatie mogelijk” in het Catalaanse parlement, zo zette Puigdemont zijn stelling kracht bij.

Video: Twitter

De separatisten beschikken over een absolute meerderheid in de regionale kamer. Daardoor kan er alleen maar een andere kandidaat worden aangeduid wanneer de onafhankelijkheidsgezinde partijen Junts per Catalonia (JxCat, de partij van Puigdemont) en Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) beslissen om Puigdemont te laten vallen.

Dat lijkt niet langer onmogelijk, want het separatistische blok begint barsten te vertonen. Zo liet de nieuwe parlementsvoorzitter Roger Torrent (van ERC) dinsdag in de Catalaanse media noteren dat hij ’s ochtends tot vijf maal toe naar Puigdemont had gebeld, maar dat die zijn telefoon geen enkele keer had opgenomen. Er klinken dan ook meer en meer stemmen die opperen dat het mogelijk toch beter zou zijn om een andere kandidaat tot minister-president te verkiezen.

Het was de bedoeling dat Puigdemont dinsdagnamiddag de eed zou afleggen tijdens een zitting in het parlement. Maar de eedaflegging werd uitgesteld omdat ze niet op een normale manier kan verlopen. Bij aankomst in Spanje dreigt Puigedemont nog altijd te worden opgepakt en de mogelijkheid om een investituur via videoceonferentie te laten verlopen wordt door het Spaans Grondwettelijk Hof afgeblokt.

Aan het Catalaanse parlement in Barcelona kwamen dinsdag dan weer duizenden mensen op straat om te protesten tegen het uitstel.

Puigdemont ook niet op receptie N-VA

Intussen is het nog steeds niet duidelijk waar Puigdemont zich bevindt. Het was alvast niet op een nieuwjaarsreceptie van de N-VA in Leuven, hoewel hij daar vooraf was aangekondigd. De man zorgde wel voor een videoboodschap, waarin hij “alle democraten in de EU” opriep de Catalanen “momenteel niet te laten vallen. Als u dat doet, laat u ook de democratie vallen, want deze staat momenteel op het spel in Spanje.”

Puigdemont eiste verder dat Spanje de uitslag van de recente democratische verkiezingen zou respecteren. Hij herhaalde dat politieke problemen, zoals het streven naar Catalaanse onafhankelijkheid, politieke antwoorden verdienen, en niet op een juridische manier moeten opgelost worden. Hij citeerde Kennedy door te stellen “dat je niet moet gaan onderhandelen uit angst, maar ook geen angst moet hebben om te onderhandelen”. “Als wij Catalanen succes boeken, zal dat ook jullie ten goede komen, want vrijheid is essentieel. Als één man een slaaf is, kan niemand vrij zijn”, aldus Puigdemont.

Die liet zich op de receptie vervangen door ex-regiominister van Onderwijs Toni Comin, maar ook die wou dinsdagavond geen commentaar kwijt op de vraag waar Puigdemont zich momenteel bevindt.

Video: Twitter

Comin haalde in zijn toespraak zwaar uit naar de Spaanse regering, die volgens hem de democratie met de voeten zou treden doordat ze zou weigeren de verkiezingsuitslag te erkennen. Hij vroeg zich af of Spanje lid kan blijven van de EU, “want een voorwaarde hiertoe is dat het een democratisch land is”.

“In tegenstelling tot bijvoorbeeld Quebec en Schotland is Spanje zeer repressief omgegaan met een naar onafhankelijkheid strevende regio. Van de opties die men had om te reageren op het Catalaanse streven naar onafhankelijkheid koos men de meest brutale. Het door de Parti Popular gecontroleerde Hooggerechtshof heeft in 2010 een politiek akkoord over Catalaanse autonomie met een illegale interpretatie van de grondwet vernietigd, en veroordeelde nu Catalaanse leiders tot dertig jaar celstraf wegens rebellie. We hebben echter nooit toevlucht genomen tot geweld”, zei de ex-regiominister.