Emerson Palmieri trekt van AS Roma naar Chelsea

Chelsea heeft linksback Emerson Palmieri voor 20 miljoen euro overgenomen van AS Roma. De transfersom kan via bonussen oplopen tot 29 miljoen. De 23-jarige Emerson ondertekende bij de Engelse kampioen een contract tot de zomer van 2022

De geboren Braziliaan, die vorig jaar ook een Italiaans paspoort kreeg en voor dat land wil uitkomen, kwam dit seizoen vanwege de naweeën van een zware knieblessure slechts één keer in actie voor AS Roma in de Serie A. Het vorige voetbaljaar was de offensief ingestelde vleugelverdediger wel een vaste waarde bij de Romeinen. Emerson speelde eerder in zijn vaderland bij Santos en debuteerde in de Serie A bij Palermo.