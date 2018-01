Juan Mata blijft langer bij Manchester United

Juan Mata voetbalt ook volgend seizoen voor Manchester United. De Engelse club heeft het aflopend contract van de 29-jarige Spaanse middenvelder met een jaar verlengd, tot medio 2019. “Mata is een belangrijke speler voor mij, voor de club en voor de andere spelers”, zei manager José Mourinho.

De Portugese trainer gebruikte Mata dit seizoen in 19 van de 24 gespeelde wedstrijden in de Premier League, veelal als basisspeler. De Spaanse international, onderdeel van de nationale selectie die in 2010 de wereldtitel veroverde, maakte drie doelpunten en leverde ook drie assists. “Toen ik anderhalf jaar geleden naar Manchester United kwam, riep iedereen: ‘Mata heeft een probleem’. Maar hij is gewoon heel belangrijk”, aldus Mourinho.

De aanvallende middenvelder brak door bij Valencia en stapte in 2011 over naar Chelsea, waarmee hij de Champions League en Europa League won. Na de komst van Mourinho naar de Londense club belandde de Spanjaard op de bank. Begin 2014 stapte hij over naar ManU.