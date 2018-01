Coucke krijgt Oostende niet verkocht: zware schulden en loonlast bemoeilijken deal

De verkoop van KV Oostende verloopt veel moeizamer dan Marc Coucke vooraf had gedacht. Omdat de zakenman op 1 maart voorzitter wordt van Anderlecht en de licentie van zowel KVO als RSCA in gevaar komt als hij met twee clubs komt te zitten, komt er druk om de hoge vraagprijs te laten zakken of om een deel van de schulden kwijt te schelden.

Als een heuse reclamefolder verspreidde KV Oostende onlangs een strikt persoonlijke brochure onder kandidaat-investeerders om de club aan te prijzen. Deze krant kon die brochure toch inkijken en die oogt erg rooskleurig. Een spelerskern van 35 miljoen, een budget van 18 miljoen, 4 miljoen tv-geld, een perfect multifunctioneel stadion, de grootste business community... Geen kat in een zak, kortom.

KVO wordt er aangeprezen als de op vijf na grootste voetbalclub uit de Pro League, maar over de hoge spelerslonen of de 23,59 miljoen euro schulden wordt uiteraard gezwegen. Alleen de jaarlijkse huurprijs voor het stadion – 800.000 euro – wordt vermeld.

KVO had deze week op een vergadering met een groep potentiële investeerders wel al vrij concrete plannen willen meedelen, maar die bijeenkomst werd geannuleerd omdat het dossier niet voldoende rijp was. Er is namelijk (nog) geen investeerder die de trein wil trekken en waar andere geldschieters hun wagonnetje kunnen aanhangen. Er werd sowieso geprobeerd om 25 investeerders warm te maken om er dan tien over te houden die minstens 1 miljoen wilden betalen, maar de meesten hielden het bij beleefdheidsbezoekjes aan Marc Coucke. Anderen, zoals Christophe Desimpel, die de Oostendse Wellington Renbaan uitbaat, bestuderen de toestand.

Circa 40 miljoen

De kandidaat-overnemers zijn natuurlijk ook niet blind. Op dit moment gaat de vraagprijs van KVO richting de 40 miljoen euro: 10 à 15 miljoen voor de overname plus de 23,59 miljoen euro schulden. Coucke staat echter onder druk. ­Tegen 15 februari al moet elke profclub zijn licentiedossier indienen, daarna heeft elke club nog tot 15 maart om het dossier aan te vullen. Als uit die licentiedossiers blijkt dat één iemand belangen heeft in twee clubs, dan is er een gigantisch probleem. Dan kan het bondsparket zelfs worden ingeschakeld en is zowel de licentie van Oostende als die van Anderlecht in gevaar.

Alle financiers wachten dus nog even af, want Coucke zal na verloop van tijd toch gedwongen worden om de prijs te laten zakken of om een deel van de schulden kwijt te schelden. KV Oostende is nu eenmaal geen traditieclub in ons voetbal en zonder Coucke dreigt ook het sponsorgeld drastisch te verminderen.

Algemeen directeur ­Patrick Orlans, die aan boord blijft bij KVO, blijft wel optimistisch. “Het moet lukken. Ik kan nog niet zeggen wie voorzitter wordt, maar we zijn druk aan het onderhandelen. De schulden zijn ook minder dan wat er gezegd wordt, want we deden voor 26 miljoen uitgaande transfers en daar komt nog geld van binnen. Alle scenario’s voor investeerders blijven open.”

KV Oostende klopte al een paar keer aan bij de licentiecommissie om te checken of bepaalde constructies met investeerders rechtmatig zouden zijn. Coucke kan misschien een alibivoorzitter installeren en dan zelf aan de touwtjes blijven trekken.