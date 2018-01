COMMENTAAR. Is hun euro nu gevallen?

Vlaams minister Joke Schauvliege slaagt er wel vaker in de halve wereld tegen zich in het harnas te jagen. Maar in het dossier van het Eurosta­dion heeft de minister de enige juiste beslissing genomen: weg ermee. In wezen was het voor de CD&V-politica ook niet zo moeilijk. Zowat elke Vlaamse ambtenaar had het project neergesabeld en ook binnen de Vlaamse regering zelf was er geen meerderheid voor. Schauvliege trok er dus zonder veel risico de stekker uit.