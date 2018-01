Anderlecht betrokken in plan Newcastle terwijl andere Premier League-club transfer Hanni probeert te kapen

Topmeeting gisteravond op Anderlecht. Voor Morioka werd een definitieve transfer geregeld en dus moet RSCA nu ook de aankoopoptie van Saief lichten. Er werd ook een constructie in gang gestoken rond Aleksandar Mitrovic. Maar dé verrassing was dat Burnley zich nog meldde voor Hanni, die wel al persoonlijk rond is met Spartak Moskou.

Sofiane Hanni vloog gisterenmorgen terug naar Brussel na zijn medische tests bij Spartak Moskou. Hij heeft een persoonlijk akkoord met de Russen, maar tussen de clubs is er nog geen deal. Twijfelt Anderlecht na zijn hattrick op Sclessin? Neen, maar er zijn veel makelaars betrokken en ook Burnley meldde zich nog. De nummer 8 uit de Premier League haalde twee jaar geleden Defour bij RSCA en wil nu hetzelfde doen met Hanni. Voorlopig wil de spelverdeler zijn belofte aan Spartak houden, maar gisteren om 22.20 uur arriveerde hij op het RSCA-oefencomplex. “Nog geïnteresseerden? Ja, Hoe weet jij dat?”

Zijn vervanger staat alleszins klaar. Gisterenochtend trainde Ryota Morioka nog mee bij W-Beveren, maar ’s avonds trok hij naar Brussel. De Beverse raad van bestuur kwam samen en aanvaardde de transfer. Het gaat nu wel om een definitieve transfer voor 3,5 jaar voor circa 3 miljoen en zo wordt Morioka de duurste uitgaande transfer ooit op de Freethiel. Anderlecht stelt hem pas vrijdag voor, zodat ook Japanse journalisten massaal ter plaatse raken. Dit wordt Morioka’s opstapje naar het WK.

Omdat paars-wit 3 miljoen op tafel legt voor Morioka, moet het nu ook de aankoopoptie van 3,5 miljoen lichten van Kenny Saief. Toen hij werd gehuurd, was de voorwaarde van AA Gent dat Anderlecht deze winter geen andere transfers deed van meer dan 500.000 euro. Die is nu geschonden. Al sleutelde Mogi Bayat gisteren nog aan die clausule.

Foto: Photo News

Nog nieuwe keeper?

Rest dan de offensieve versterking. Aleksandar Mitrovic zelf is duidelijk. De Servier kreeg nog aanbiedingen van Bordeaux, Levante en Las Palmas, maar liet Newcastle weten enkel naar Anderlecht te willen. The Magpies moeten dan wel eerst een andere spits vastleggen. Alleen grepen ze naast Sturrigde, die voor West Brom koos, en Feye­noord wil Jorgensen niet meer lossen.

Daarom is er nu een ander plan, waarbij Anderlecht betrokken is. Niet toevallig deed Newcastle bij Rode Ster een bod van 4,2 miljoen op voormalig RSCA-target Richmond Boakye. Van Holsbeeck hoopt dat Boakye toezegt, zodat hij het dossier-Mitrovic deblokkeert. Als Anderlecht Mitrogoal strikt, kan het dat Teodorczyk, want voor twee hanen is er op het erf geen plaats.

De andere transferdossiers – Vranjes van AEK en Dendoncker naar Engeland – zitten in de koelkast. Nog verrassend is dat paars-wit mogelijk nog een nieuwe keeper aantrekt. Boeckx dreigt weer lang out te zijn met een hernia. Maar die keeperszoektocht kent geen haast. Als een doelman uitvalt, mag je ook na januari nog een vervanger halen.