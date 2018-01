CLUBNIEUWS. Roef keert liever niet terug naar Anderlecht, Lukebakio levert ook Charleroi mooie geldsom op

Standard en Club Brugge spelen vandaag de heenwedstrijd van de tweede halve finale in de Croky Cup, maar alle andere eersteklassers zijn vooral bezig met de laatste dag van de transfermarkt. Hoog tijd dus voor uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Inbrum uitgeleend aan ex-club

Na een weinig succesvolle uitleenbeurt bij het Sloveense Maribor, wordt Lior Inbrum nu verhuurd aan het Israëlische FC Ashdod, waar Gent de speler in de zomer van 2017 wegplukte.

Ook de 19-jarige aanvaller Danté Walen verlaat AA Gent. Zijn contract (tot juni 2018) wordt ontbonden en de ex-speler van Beerschot tekent vandaag in principe een contract voor zes maanden bij FC Oosterzonen in 1ste Amateur. (ssg)

ANDERLECHT. Vijf miljoen voor Lukebakio

Zoals aangekondigd tekende Dodi Lukebakio (20)voor 4,5 jaar bij het Engelse Watford. De Carolo’s betaalden eerst 2 miljoen voor de RSCA-huurling. Watford legde 5 miljoen op tafel. Trek er alle makelaarscommissies van af en zowel Charleroi als Anderlecht zijn nu 2 miljoen rijker. Lukebakio is maandag speelgerechtigd voor Watford-Chelsea. (jug)

CLUB BRUGGE. Scholz én Mitrovic in de kern

Administratief is alles op tijd afgehandeld, dus zitten de Brugse aanwinsten Matej Mitrovic en Alexander Scholz met amper één training in de benen al meteen in de kern voor de bekerwedstrijd bij Standard. Vooral voor Scholz wordt het dus een speciale debuutmatch. “Met hen halen we kwaliteit”, aldus trainer Ivan Leko. “En we hebben ze ook nodig.”

Leko mist achterin de geblesseerde Saulo Decarli en Benoît Poulain en kiest daarom wellicht opnieuw voor Jordi Vanlerberghe naast het duo Mechele-Denswil. Lior Refaelov (hamstringblessure) ontbreekt ook nog steeds.

Club en Standard treffen elkaar vanavond voor de negende keer in de beker. Van de laatste vier duels won Club er drie. Het enige verloren duel was de finale in 2016, toen Standard in het Koning Boudewijnstadion met 1-2 wist te winnen. (gma)

KV MECHELEN. Kolovos ziek, Matthys opnieuw paraat

Denis van Wijk legt er de pees op bij KV Mechelen. Na een looptraining en wat oefeningen in de zaal trok de nieuwe coach gisteren met een deel van de spelersgroep naar de jeugdvelden voor nog een veldtraining van een kleine twee uur. Tim Matthys verteerde de training zonder problemen. Kolovos (ziek), Pedersen (last aan de nek), Paulussen (hamstring) en Van Cleemput (knie) ontbraken, net als de spelers die maandagavond meespeelden met de beloften. Colin ­Coosemans kreeg de toestemming om zijn zwangere vrouw te vergezellen voor een controlebezoek bij de dokter. Het koppel verwacht in juni hun eerste kindje. (thst)

LOKEREN. Transfer Cevallos bijna afgerond

De transfer van de Ecuadoriaan José Francisco Cevallos Junior (23) van LDU Quito is op enkele details na afgerond. In principe tekent hij vandaag een contract voor 4,5 jaar. De speler zelf arriveert ten vroegste donderdag in ons land. (whb)

WAASLAND-BEVEREN. Roef wil niet terugkomen

Davy Roef (23) gebruiken als pasmunt voor Morioka: daar kon geen sprake van zijn. Maar de keeper die door Anderlecht verhuurd wordt aan Waasland-Beveren heeft wel een duidelijk idee over zijn toekomst. Hij ligt nog tot 2020 vast bij RSCA, maar wil liever niet terugkeren. Langer bij Waasland-Beveren blijven is een optie, maar dan moeten ze op de Freethiel wel weer een sterk team samenstellen en moet er ook een akkoord gevonden worden over zijn loon, dat bij paars-wit nog altijd hoog ligt. Roef bekijkt in de zomer alle aanbiedingen. (jug)

Pech voor Jur Schryvers. De 20-jarige verdediger/middenvelder staat minstens vier weken aan de kant met een blessure. Schryvers scheurde in de wedstrijd tegen Zulte Waregem een ligament aan de buitenenkel. (whb)

ZULTE WAREGEM. Essevee zoekt oplossing voor overbodige spelers

Het transferhuiswerk van Zulte Waregem zit er al even op. Intussen gaat Essevee op zoek naar een oplossing voor overbo­dige spelers als Ben Reichert, Aliko Bala en Andy Faustin. Die eerste twee zouden naar verluidt vertrekken naar Israël. Voor die laatste hoopt Zulte Waregem ook onderdak te vinden. Alle drie kwamen ze dit seizoen nog geen minuut in actie voor het A-team. Verder mag ook Yoan Severin beschikken. De verdediger verzamelde ook nog geen enkele speelminuut. (jcs)