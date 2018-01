Man die vals raketalarm uitstuurde ontslagen, baas stapt op

Meer dan twee weken na het valse raketalarm in de Amerikaanse staat Hawaï zijn bij het Hawaïaanse noodgevallenagentschap (HIEMA) de eerste koppen gerold. Het hoofd van de dienst, Vern Miyagi, is opgestapt, terwijl de werknemer die het valse alarm uitstuurde, werd ontslagen, zo maakte de directeur van HIEMA dinsdag bekend. Volgens hem is bovendien nog een werknemer opgestapt en staat een andere op het punt om geschorst te worden zonder loon.

Op Hawaï brak op 13 januari grote paniek uit nadat een noodbericht werd uitgestuurd dat waarschuwde voor een inkomende ballistische raket. Het duurde maar liefst 38 minuten vooraleer een tweede bericht werd verstuurd, waarin stond dat het om een vals alarm ging.

Niet zijn eerste fout

Dinsdag werd een preliminair rapport van de Federal Communications Commission (FCC) openbaar gemaakt waaruit blijkt dat het raketalarm niet per ongeluk werd gelanceerd. De werknemer die het bericht verstuurde, had niet door dat het om een test ging en dacht dat het gevaar reëel was. Bruve Oliveira, die het onderzoek van de staat Hawaï naar het voorval leidt, gaf daarnaast te kennen dat de werknemer verward raakte nadat hij zijn fout had ingezien en dat een collega zijn taken had moeten overnemen.

Volgens Oliveira was het niet de eerste keer dat de betrokken werknemer een oefening met reële dreigingen had verward. Daarom werd hij nu door het agentschap op straat gezet.

Diensthoofd Vern Miyagi nam ontslag. Foto: AP

Ook Vern Miyagi, die verantwoordelijk was voor de dagelijkse leiding van HIEMA, verlaat de dienst, maar hij houdt de eer aan zichzelf. Hij heeft “de volledige verantwoordelijkheid van het incident op 13 januari en de acties van zijn werknemers” op zich genomen, zei generaal-majoor Logan dinsdag op een persconferentie. “Hij heeft zijn ontslagbrief deze ochtend overgemaakt en ik heb zijn ontslag aanvaard.”