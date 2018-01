Trump in eerste State of the Union: “Schuif meningsverschillen opzij”

Donald Trump hield vannacht zijn eerste State of the Union als president van de Verenigde Staten. Hij riep Democraten en Republikeinen op om compromissen te sluiten. De gevangenis van Guantanamo Bay blijft open.

Een uur en twintig minuten sprak Trump dinsdag, zoals de traditie voorschrijft, beide kamers van het Congres toe. De president blikte terug op de verwezenlijkingen in zijn een eerste jaar, waarin “ongelofelijke vooruitgang” en “buitengewone successen” zijn geboekt. Na zijn aanstelling begon een “nieuwe golf van optimisme”.

“Sinds de verkiezing hebben we 2,4 miljoen nieuwe jobs gecreëerd, waaronder 200.000 nieuwe jobs in de industrie alleen al. Na jaren en jaren van loonstagnatie, zien we eindelijk stijgende lonen”, zei de president, die er op wees dat de werkloosheid op het laagste punt staat in 45 jaar. Volgens de Republikein was de werkloosheid bij de zwarte en latino-bevolking nooit lager.

Einde maken aan “oneerlijke handelsakkoorden”

Trump verwees ook naar zijn belastinghervorming. “Onze massale belastingverlagingen betekenen een enorme verlichting voor de middenklasse en kleine ondernemingen”, luidde het. “Sinds we de belastingverlagingen hebben goedgekeurd, hebben ongeveer 3 miljoen arbeiders extra belastingkortingen gekregen - veel van hen voor duizenden dollars per arbeider.”

De president benadrukte dat zijn regering in haar eerste jaar meer regulering ongedaan heeft gemaakt dan eender welke andere regering in de geschiedenis. Trump maakte naar eigen zeggen ook een einde aan “de oorlog tegen Amerikaanse energie”, de oorlog tegen “mooie, propere steenkool” en aan “oneerlijke handelsakkoorden”. “We verwachten van akkoorden dat ze eerlijk zijn en - erg belangrijk - wederzijds”, aldus Trump.

Guantanamo blijft open

President Trump kondigde tijdens zijn speech aan dat hij een decreet ondertekende om de omstreden gevangenis van Guantanamo Bay open te houden. Obama wilde die sluiten, maar het openhouden ervan was een van Trumps verkiezingsbeloften. “We vernietigen terroristen wanneer mogelijk. Maar als het nodig is, moeten we hen opsluiten en ondervragen.”

Nucleaire arsenaal heropbouwen

Fred en Cindy Warmbier. Foto: REUTERS

De Verenigde Staten moeten “hun nucleaire arsenaal volledig heropbouwen”, zei de president, die erop wees dat het “roekeloze najagen van kernrakketten” door Noord-Korea de VS mogelijk binnenkort kan bedreigen.

Trump vermeldde daarbij Otto Warmbier, de Amerikaanse student die stierf nadat hij in Noord-Korea gevangen werd gehouden, en sprak zijn ouders in de zaal aan. Fred en Cindy Warmbier kregen een staande ovatie en barstten in tranen uit.

Geneesmiddelen goedkoper

Aan het Congres vroeg Trump om 1,5 biljoen dollar aan investeringen in Amerikaanse infrastructuurwerken goed te keuren. “De Empire State Building hebben we gebouwd in een jaar, maar vandaag duurt het tien jaar om de toelating te krijgen voor het aanleggen van een weg”, zei de president.

Trump noemde verder het verlagen van de prijzen voor geneesmiddelen een “grote prioriteit”. “De prijzen zullen merkelijk dalen. Let maar op”, waarschuwde Trump. Volgens hem werden in zijn eerste jaar “meer nieuwe medicijnen en medische materiaal goedgekeurd dan ooit eerder in onze geschiedenis”.

Illegalen kunnen burgers worden

De president hamerde opnieuw op het belang van sterke grenzen, maar zei wel dat immigranten die illegaal in de VS verblijven maar “die voldoen aan de voorwaarden op het vlak van onderwijs en werk, en zich goed gedragen” volwaardige Amerikaanse burgers zullen kunnen worden, aldus de president.

Hij vroeg het Congres om het elk van zijn medewerkers mogelijk te maken federale werknemers te ontslaan die het publiek vertrouwen ondermijnen of Amerikaanse burgers tekortschieten. Trump wees erop dat hij tijdens zijn eerste jaar de “historische” VA Accountability Act ondertekende, en dat sindsdien 1.500 werknemers die “faalden om onze veteranen de zorg te geven die ze verdienen” werden ontslagen.

“Nooit beter moment voor Amerikaanse droom”

Naast de uiteenzetting van zijn verwezenlijkingen en plannen, nam Trump op verschillende momenten tijdens zijn speech de tijd om hulpverleners en andere patriottische “helden” in het publiek te bedanken.

“Ons land is sterk, omdat onze mensen sterk zijn”, zei Trump, die tijdens zijn speech verschillende hulpverleners bedankte. “Amerikaanse helden leven niet alleen in het verleden, maar ook overal rond ons. Ze verdedigen hoop, trots en de Amerikaanse manier van leven.”

Hij riep het Amerikaanse volk op tot eenheid. “Vanavond roep ik iedereen op om onze meningsverschillen opzij te schuiven en overeenstemming op te zoeken.”

“We delen allemaal dezelfde thuis, hetzelfde hart, dezelfde lotsbestemming en dezelfde Amerikaanse vlag”, klonk het. “Er was nooit een beter moment om de Amerikaanse droom te beleven.”

“Het zijn de mensen die Amerika weer groot maken. Zolang de Verenigde Staten vertrouwen hebben in zichzelf, zullen onze waarden, ons geloof en ons vertrouwen niet falen. Dank u, en God bless America”, besloot de president. Waarna het publiek “USA, USA” scandeerde.