Het was 40 graden, maar hij liet zijn zoontje achter in de auto. “Ik kon niet gokken met hem erbij”

Een vader uit de Australische stad Sydney heeft toegegeven dat hij zijn vijfjarige zoon achterliet in de auto zodat hij alleen kon gaan gokken.

Binnenkort staat de 32-jarige man terecht. Hij had zijn kind vorige maand een uur lang alleen gelaten in de auto terwijl het buiten 40 graden was. Gelukkig liet hij de airco draaien.

De auto stond – ongesloten – in een laad- en loszone. Een parkeerwachter die een boete aan het uitschrijven was, sloeg alarm toen hij de jongen opmerkte. Hij belde de politie, die de jongen bevrijdde en vroeg waar zijn vader was. Volgens de vijfjarige was zijn papa geld gaan halen. Maar de dichtstbijzijnde bank bleek gesloten.

De politie vond hem uiteindelijke in het gokgedeelte van een hotel, aan het spelen op de gokautomaten. De man verklaarde dat hij zijn zoontje had achtergelaten omdat hij niet binnen zou mogen met het kind.

Hij bleek ook te rijden terwijl zijn rijbewijs was ingetrokken.