Ikea gaat pakjes naar klanten thuis sturen

De Zweedse meubelketen IKEA gaat binnenkort vanuit haar acht Belgische winkels en haar magazijn in Winterslag online bestelde pakjes naar de klanten thuis sturen. Dat schrijft De Tijd woensdag.

IKEA heeft met de vakbonden een principeakkoord bereikt. Voor de thuisleveringen zal het magazijnpersoneel tot middernacht werken. Nu stopt het personeel om 20 uur, en op vrijdag om 22 uur. De beslissing levert volgens vakbondsbronnen vooralsnog geen nieuwe banen op. Wel hopen ze dat er op termijn jobs bijkomen als de vernieuwde webwinkel een succes blijkt.

Er werken 4.327 mensen bij IKEA in België, van wie 261 in het magazijn en 3.641 in de winkels. Ze mogen zelf beslissen of ze laat werken. Wie dat doet, krijgt in de week een bonus van 50 procent. Op zaterdag wordt dubbel loon uitbetaald.

Met het vernieuwde webaanbod wil IKEA inspelen op de trend bij klanten om steeds meer online te kopen.