Wie vanaf juli rijbewijs haalt, moet na zes maanden verplicht terug naar rijles

Wie vanaf 1 juli zijn autorijbewijs haalt, moet zes maanden later verplicht terug naar de rijles. De cursus van 3,5 tot 4 uur zal wellicht bestaan uit een groepsgesprek en een rijvaardigheidscursus op een afgesloten terrein. Voor de prijs wordt gedacht aan 100 euro per chauffeur.

Beginnende autobestuurders vormen nog altijd de grootste risicogroep in de ongevallenstatistieken. Daarom werkt de Vlaamse regering sinds vorig jaar aan de hervorming van de rijopleiding. Vanaf 1 juli moet het sluitstuk daarvan in werking treden: het zogenaamde terugkommoment. Zes maanden na het behalen van het rijbewijs zullen nieuwe bestuurders een uitnodiging krijgen om een halve dag les te volgen.

“Op dat moment krijgt de beginnende bestuurder drie maanden de tijd om het moment bij te wonen”, zegt Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA). Concreet betekent dit dat alle Vlamingen die sinds 1 oktober vorig jaar een voorlopig rijbewijs hebben gehaald, het terugkommoment moeten volgen. Wie dat niet doet, kan een boete tot 4.000 euro krijgen.

Niet de enige verandering

Sinds 1 oktober 2017 zijn er nog trouwens nog twee andere grote veranderingen om je rijbewijs te halen:

• De minimumstage in Vlaanderen is sinds 1 oktober 2017 opgetrokken van 3 naar 9 maanden. De kandidaat-bestuurder zal dus minimaal negen maanden moeten oefenen onder dekking van zijn voorlopig rijbewijs voordat hij kan deelnemen aan het praktijkexamen in Vlaanderen. Dat geldt niet voor kandidaten die vóór 1 oktober 2017 een voorlopig rijbewijs hebben aangevraagd.

• Voor wie met vrije begeleiding leert rijden moet de begeleider verplicht eerst op cursus. Die verplichte vorming van 3 uur moeten ze volgen bij een erkende rijschool of een zelfstandig instructeur. Deze vorming is 10 jaar geldig. De cursus kost 20 euro.

Ook het rijexamen is in 2017 sterk veranderd. Nog niet op de hoogte? Lees hier nog eens de belangrijkste wijzigingen.