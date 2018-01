Regenbuien kunnen winters karakter krijgen

Woensdag is het zwaarbewolkt of betrokken met eerst lichte en later intensere regen. Daarna volgen opklaringen, maar er kunnen ook nog buien tot ontwikkeling komen. De intensere regenzone bereikt het oosten van het land pas laat in de namiddag. Op het reliëf van de Ardennen kan de neerslag overgaan in smeltende sneeuw of wat korrelhagel. Dat meldt het KMI.

De maxima worden ‘s ochtends al bereikt. Ze liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 10 graden in Laag-België. Overdag daalt het kwik 2 tot 3 graden. De wind waait matig tot meestal vrij krachtig uit het westzuidwesten, met rukwinden tussen 60 en 70 km/u. Aan zee waait de wind vrij krachtig tot krachtig met rukwinden tot 80 km/u.

Woensdagavond valt er winterse neerslag in het oosten van het land en sneeuwt het op de Ardense hoogten. In het westen en het centrum is het dan overwegend droog met brede opklaringen. Geleidelijk trekt de storing weg richting Duitsland. Het wordt dan overal droog, maar in de Ardennen kunnen lage wolken ontstaan, die hier en daar kunnen aanvriezen. In de rest van het land verschijnen meer wolkenvelden. De temperaturen dalen tot rond -1 graad in de Hoge Venen, tot 2 graden in het centrum en tot 4 graden aan zee. Op de meeste plaatsen is er kans op de vorming van ijsplekken.

Donderdag is het wisselvallig met winterse buien in Vlaanderen en kans op sneeuwbuien in de Ardennen. Lokaal is een donderklap mogelijk. De maxima liggen rond 5 graden in het centrum. In de loop van de nacht bereikt een actiever buiengebied ons land vanaf de Noordzee.

Vrijdag is het wisselvallig met nog winterse buien. Op de Ardense toppen valt er sneeuw. De maxima bedragen in Vlaanderen rond 6 graden, en net boven het vriespunt op de hoogste toppen.

Zaterdag is het vaak bewolkt met nog kans op een winterse bui in Vlaanderen en een sneeuwbui op de Hoge Venen. Maxima rond 4 graden.

Zondag ruimt de wind naar het noordoosten en verwachten we geleidelijk opklaringen vanaf de Duitse grens. Het blijft waarschijnlijk droog. Het wordt zo’n 4 graden in het centrum van het land.

Maandag en dinsdag vriest het ‘s morgens en ook overdag blijft het vrij koud met maxima rond 2 à 3 graden in het centrum. Het is wisselend bewolkt en droog, al vergroot de kans op neerslag later op dinsdag.