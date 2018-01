Nieuwe wending in affaire tussen Trump en pornoster: Stormy Daniels reageert voor het eerst zelf

De ex-pornoster Stormy Daniels heeft voor het eerst zelf gereageerd op de geruchten over haar vermeende seksuele affaire met Donald Trump. Toch blijft een opmerkelijk interview uit 2011 de vrouw nog steeds achtervolgen.

“De voorbije weken heeft men mij meermaals gevraagd om te reageren op de berichten over mijn vermeende seksuele relatie met Donald Trump vele jaren geleden. Het feit is dat elke betrokken partij dit verhaal al in 2006, 2011, 2016 en 2017 en nu ook in 2018 telkens ontkend heeft. Ik ontken dit verhaal niet omdat ik een grote som geld zou hebben gekregen, zoals enkele buitenlandse tabloids geschreven hebben. Ik ontken het verhaal omdat het gewoonweg nooit heeft plaatsgevonden.”

Half januari onthulde de zakenkrant Wall Street Journal dat een advocaat van Donald Trump in 2016 130.000 dollar gestort zou hebben aan ex-pornoactrice Stormy Daniels, zodat ze zou zwijgen over een seksuele relatie die ze had met de vastgoedmagnaat in 2006. De transactie tussen advocaat Michael Cohen en Stephanie Clifford, zoals Daniels echt heet, werd een maand voor de presidentsverkiezingen onderhandeld, zo schreef de krant nog.

Vervalst

In een persbericht ontkende het Witte Huis categoriek dat Donald Trump en Stormy Daniels ooit een seksuele relatie zouden gehad hebben. Ook Cohen verspreidde een persbericht waarin het verhaal ontkend werd. De boodschap was bovendien ondertekend door Daniels. Maar die handtekening zou vervalst zijn, zo vertelde Daniels dinsdagavond in de laatavondshow ‘Jimmy Kimmel Live’.

Daniels bij Jimmy Kimmel. Foto: AP

De geruchten over een vermeende seksuele relatie tussen de ex-pornoster en Donald Trump begonnen in 2011 de kop op te steken, na een interview met InTouch magazine. Daarin vertelde Daniels dat ze in 2006 seks heeft gehad met Trump en exact de anatomie van zijn lichaam kan beschrijven mocht iemand haar verhaal niet geloven. “Ik kan me nog steeds het moment herinneren terwijl we seks hadden.”

Tegenover Jimmy Kimmel bevestigde ze dat het interview ooit heeft plaatsgevonden, maar “niet zoals het neergeschreven staat”. Op de vraag hoe het dan komt dat de inhoud van het interview zoveel afwijkt van de waarheid, vertelde ze dat ze de finale tekst niet had nagelezen.