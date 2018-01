Aardbeving met magnitude 6,1 in noordoosten Afghanistan

In het noordoosten van Afghanistan is woensdag een aardbeving met magnitude 6,1 opgetekend, aldus de Amerikaanse seismologische dienst USGS. De beving werd ook gevoeld in Pakistan en India en gebeurde rond 8 uur Belgische tijd (7 uur GMT) in de bergen van de Hindoekoesj, op een diepte van 191 kilometer.

In Pakistan, in de provincie Baloetsjistan, kwam een kind om het leven toen het dak van een woning instortte. Negen leden van het gezin raakten gewond. De Pakistaanse autoriteiten zeiden dat de aardbeving een magnitude van 6,2 had.