Verpleegster die zwaar hulpbehoevende vrouw vergat op het toilet, moet hoge schadevergoeding aan familie van slachtoffer betalen

Bree / Genk - Een veertigjarige verpleegster uit Bree, die een 83-jarige bewoonster van een woonzorgcentrum in Genk op het toilet vergat, heeft van de correctionele rechtbank van Tongeren een opschorting van straf gekregen. De verpleegster moet wel hoge schadevergoedingen betalen aan de familie van de overleden vrouw.

De feiten speelden zich af op 28 juni 2014 in het rusthuiscomplex Toermalien in Genk. Na het avondeten ging de verpleegster, die samen met twee collega’s instond voor de zorg van dertig personen, alle bewoners in bed leggen. De 83-jarige zwaar hulpbehoevende vrouw vroeg aan de verpleegkundige om haar op het toilet te helpen. De verpleegster zette de vrouw vast in een harnas om te voorkomen dat ze van het toilet zou vallen en ging zoals gewoonlijk verder met haar ronde terwijl de bewoonster op het toilet zat.

Doordat de bejaarde vrouw, tegen haar gewoonte in, niet op de verpleegkundige had geroepen was de verpleegkundige helemaal vergeten dat de vrouw nog op het toilet zat, en vertrok ze naar huis zonder de vrouw van het toilet te helpen. De 83-jarige viel voorover en stikte omdat ze vast zat in het harnas. Haar lichaam werd enkele uren later gevonden door de verpleegkundigen van de ochtendploeg.

“Klok terugdraaien”

Tijdens de behandeling van de zaak op 3 januari betuigde de verpleegster haar spijt en zei ze dat ze de klok wilde terugdraaien. Haar advocaat noemde het overlijden een bijzondere spijtige samenloop van omstandigheden en vroeg de opschorting. “Deze vrouw is een plichtbewuste verpleegkundige die nog altijd in dienst is en een empathische band heeft met de bewoners. Uit haar evaluatieverslagen blijkt dat het een gewaardeerde verpleegkundige is”, zo pleitte meester Lenaerts toen.

De rechtbank wijst in het vonnis op het blanco strafregister, de lange onberispelijke staat van dienst en de samenloop van omstandigheden. Na het voorval van 2014 is de verpleegster ook weer aan het werk gegaan in het woonzorgcentrum. Daarom krijgt ze de gunst van de opschorting.

Hoge schadevergoeding

De verpleegster moet aan de familie wel een schadevergoeding van 24.365 euro betalen, vermeerderd met intresten en de gerechtskosten. De advocaat van de familie vroeg een hoge schadevergoeding omdat binnen de Turkse gemeenschap het niet de gewoonte is dat bejaarden geplaatst worden in een woonzorgcentrum. “Het was een hele grote stap voor de familie om haar te plaatsen in het rusthuis. Binnen de gemeenschap worden zij nu met de vinger gewezen”, zo gaf advocaat Lubandy die de familie vertegenwoordigde, als verklaring voor de gevraagde hoge morele schadevergoeding.

Binnen het rusthuis is nu een systeem geïmplementeerd waardoor de verplegers zich moeten aanmelden als ze een kamer binnengaan en zich moeten afmelden als ze de patiënt verzorgd hebben. In juni 2014 was dit systeem nog niet in werking bij het woonzorgcentrum.