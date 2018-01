Fact check: klopte alles wat president Trump zei in zijn eerste State of the Union?

Een uur en twintig minuten lang sprak Donald Trump het Congres toe. Het was zijn allereerste State of the Union als president. Met veel trotst blikte hij terug op al zijn grote verwezenlijkingen en successen in zijn eerste jaar in het Witte Huis. Maar klopte alles van wat hij zei wel? We nemen enkele uitspraken van president Trump onder de loep.

Amerikaanse kranten als The New York Times, CNN en Washington Post en de Britse krant The Guardian hebben een team van experts, onderzoekers, reporters en redacteurs bij elkaar verzameld om de speech van de president te analyseren.

Bewering: “Net zoals ik 11 maanden geleden beloofd heb aan het Amerikaanse volk, hebben we de grootste belastinghervorming en de grootste belastingverlaging in de geschiedenis van Amerika doorgevoerd”, beweerde Trump. “Onze gigantische belastingverlaging biedt een enorme opluchting voor de middenklasse en kleine bedrijven.”

Wat de experts zeggen : Belastingsanalisten spreken echter tegen dat de verlagingen van Trump de grootste belastingverlagingen zijn in de Amerikaanse geschiedenis. Minstens 4 verlagingen van andere presidenten (die van 1964 van Kennedy, die van Reagain in 1981 en de belastingverlagingen van Obama in 2010 en 2013) waren allen groter.

Ook de bewering dat de zogenaamde ‘tax cut’ een opluchting betekent voor de middenklasse, klopt niet, zeggen experts. Het zijn vooral de hoge inkomens die daar iets van zullen merken. De Amerikanen die behoren tot de middenklasse zullen een gemiddelde belastingverlaging merken die na een paar jaar volledig verdwijnt.

Experts van de Amerikaanse krant Washington Post wijzen er ook nog op dat Trump hier het voorbije jaar al zeker 4 keer over gelogen heeft.

VERDICT? Klopt niet

Bewering: Volgens Trump waren er nooit zo weinig werklozen onder de groep van zwarte Amerikanen. “Afro-Amerikaanse werkloosheid staat op z’n laagste peil ooit”, verklaarde Trump in zijn State of the Union.

Wat de experts zeggen : Het klopt dat de werkloosheidsgraad onder Afro-Amerikanen nog nooit zo laag was als nu. Dat is het resultaat van een sterke arbeidsmarkt. De werkloosheid onder die bevolkingsgroep daalt al een aantal jaren. Hoewel Trump dus zelf weinig verdienste heeft aan de lage werkloosheidsgraad, klopt de bewering dus wel. Maar, zo zeggen experts, “dat Trump denkt hier verdienste aan te hebben, is hetzelfde als een haan die zou denken dat de zon is opgekomen omdat hij gekraaid heeft.”

VERDICT? Klopt, maar misleidend

Bewering: “Sinds ik verkozen ben, hebben we 2,4 miljoen nieuwe jobs gecreëerd”

Wat de experts zeggen : In 2017 zijn er inderdaad zo’n 2 miljoen jobs bij gekomen. Als je teruggaat tot november 2016, het moment waarop Trump verkozen werd, gaat het om 2,4 miljoen jobs. In theorie zijn er 600.000 daarvan nog toe te schrijven aan Barack Obama. Die was namelijk nog tot januari 2017 president. Maar het klopt dus wel dat er sinds november 2017 2,4 miljoen jobs zijn bijgekomen.

VERDICT? Klopt

Bewering: “Nadat de lonen voor jaren op hetzelfde niveau bleven, zien we eindelijk loonstijgingen”

Wat de experts zeggen: De lonen kennen al jaren een kleine stijging. Maar een echte grote stijging kwam er ook onder Donald Trump niet. In 2017 stegen de lonen met 2,6 procent. Dat is een gelijkaardig percentage als in 2016. Trump schrijft zichzelf dus iets toe dat eigenlijk al aan de gang was van nog voor hij president werd. Meer nog: de lonen zijn onder Trump iets minder gestegen dan aan het einde van Obama als president.

VERDICT? Klopt niet

Bewering: “We zijn nu een trotse exporteur van energie naar de rest van de wereld”

Wat de experts zeggen : Het klopt dat de VS een exporteur van energie is. Maar dat is het al voor decennia. Bovendien importeert Amerika ook nog altijd heel veel energie. De kloof tussen wat de VS exporteert qua energie en wat het importeert, wordt steeds kleiner, maar nog steeds wordt er meer energie gekocht van andere landen dan verkocht aan andere landen. En dat zal vermoedelijk nog tot 2026 zo blijven.

De export van ruwe olie is wel heel sterk toegenomen. Maar dat is niet dankzij Trump. Het is al sinds zo’n 10 jaar dat de olieproductie in de VS toeneemt en die wordt al meerdere jaren geëxporteerd.

VERDICT? Klopt niet

Bewering: “Veel autoconstructeurs zijn nu in de VS aan het bouwen en aan het uitbreiden. Iets dat we niet meer in decennia gezien hebben. Zo zal Chrysler een grote vestiging verhuizen van Mexico naar Michigan (VS). Bovendien kent de auto-industrie een heropleving.”

Wat de experts zeggen : Trump houdt hierbij niet echt rekening met de timing. Het plan van Chrysler om een grote vestiging van Mexico naar de Amerikaanse staat Michigan te verhuizen, dateert al van voor Trump in 2016 verkozen werd. Volgens Sergio Marchionne, de CEO van Chrysler, komt die beslissing voort uit gesprekken met de United Auto Workers in 2015, en is die verhuis niét dankzij Trump.

Daarnaast kent de auto-industrie in de VS al jaren een herstel, dus ook al van voor Trump president was. Meer nog: de verkoop van auto’s is in de VS in 2017 zelfs voor het eerst in 2009 wat gedaald.

VERDICT? Klopt niet

Bewering: “Amerika is een natie van bouwers. We bouwden het Empire State Building in amper één jaar. Het is een schande dat het nu soms 10 jaar duurt om een toelating te krijgen om een simpele weg te bouwen.”

Wat de experts zeggen : Trump verwart hier twee dingen met elkaar. De bouw van het Empire State Building zelf duurde inderdaad zo’n jaar (een dikke 13 maanden, om helemaal correct te zijn). Maar ook aan die bouw gingen bureaucratische onderhandelingen, plannen en voorbereidingen vooraf. De uiteindelijke constructie van een gebouw valt dus niet te vergelijken met de tijd die nodig is om een toelating te krijgen. Zo werd het ontwerp van het Empire State Building minstens 15 keer aangepast tijdens de voorbereidende plannen.

VERDICT? Misleidende bewering

Bewering: “Onder het huidige, gebroken systeem kan één enkele immigrant eigenlijk een ongelimiteerd aantal verre familieleden overbrengen”

Wat de experts zeggen: Immigranten die een zogenaamde Green Card (verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, red.) hebben gekregen of het burgerschap hebben gekregen, kunnen een aanvraag indienen om familieleden over te brengen. Maar dat betekent niet automatisch dat die ook toegang krijgen tot de VS. Iedereen die een aanvraag indient om in de VS te wonen, ondergaan meerdere checks. Zo wordt er gekeken naar al dan niet criminele achtergrond. De federale overheid zet bovendien ook jaarlijks limieten op het aantal familieleden die een visum kunnen krijgen.

VERDICT? Klopt niet

Bewering: “Vorig jaar heb ik gezegd dat we samen met onze bondgenoten zouden samenwerken om ISIS van de aarde te verwijderen. Een jaar later ben ik trots te melden dat de coalitie tegen ISIS bijna 100 procent van het terrein heroverd heeft dat ooit in handen was van die moordenaars in Irak en Syrië.”

Wat de experts zeggen : Trump is correct als hij zegt dat ISIS voor een groot deel (de schattingen gaan van 87 tot 98 procent), uit het gebied is verdrongen dat het voordien in handen had. Afgelopen jaar raakte de terreurgroep ook bolwerken als Raqqa en Mosul kwijt. Maar de strategie om ISIS uit die gebieden te verdrijven, dateert al van toen Obama nog president was. Een groot deel was al op ISIS heroverd in november 2016, op het moment dat Trump verkozen werd.

VERDICT? Klopt, maar misleidend