‘Leren loslaten van problemen waar je niets aan kunt wijzigen’

Allegre in Hasselt, een expertisecentrum voor psychotherapeutische hulpverleners, gaat in september van start met een opleiding die uniek is in Europa. "Uit onderzoek blijkt dat de aanpak van psychologische problemen radicaal moet veranderen", zegt Annick Seys van Allegre. "Wie in het beroep staat, zal preciezer en sneller tot kwalitatieve resultaten moeten komen." In de nieuwe methodiek is er ook aandacht voor de hulpverlener zelf.

De opleiding is gebaseerd op nieuwe inzichten die zijn voortgekomen uit onderzoek naar werkende therapievormen. Ze kunnen het beroep van de psychologische hulpverlening danig door elkaar schudden en zelfs in andere takken van de zorg tot een vernieuwde, professionele invulling leiden. “In de studie werd duidelijk dat psychologische problemen vragen om een radicaal andere aanpak dan tot nu toe werd gedacht", weet Annick Seys.

"Meer dan ooit is er vraag naar snelheid, precisie en duurzame resultaten in de gezondheidszorg met een aanpak die kwalitatief hoogstaand is en ook aandacht heeft voor de hulpverlener zelf. In het onderzoek werd nagegaan welke specifieke elementen werken in een begeleiding, zonder onnodige omwegen. Die nieuwe inzichten vertalen zich naar de therapiekamer, psychiatrische teams, hulpverleningstrajecten, jeugdzorg, enzovoort."

Vechten

Contextuele gedragstherapie biedt een uitweg voor één van de inzichten uit het onderzoek. Er wordt gesteld dat psychisch lijden veroorzaakt wordt, en in stand gehouden wordt, door hoe mensen denken. "Iedereen die al eens van een lastig probleem verlost wilde geraken, heeft ervaren dat niet werkt om 'gewoon' anders te leren denken of een andere mindset aan te nemen", zegt Annick Seys.

"Het is niet omdat je jezelf vertelt dat roken een slecht idee is, dat je er ook mee kan stoppen.” Hulpverleners kunnen hun patiënten aanleren om te stoppen met vechten tegen de dingen die ze niet kunnen veranderen. "Wie daar mee kan omgaan, brengt het doel dichterbij om zijn leven opnieuw in handen te nemen."

Waardevol

In de opleiding zullen hulpverleners eerst zelf aanleren om met een meer accepterende houding naar gedachten en emoties te kijken. Door meer afstand te nemen ontstaat er ruimte om keuzes te maken in functie van wat je waardevol vindt in je leven. "Het gevecht met 'hoe het zou moeten zijn' wordt daarmee tot een minimum beperkt", legt Annick Seys uit. "Met de nieuwe vaardigheden kunnen mensen ten volle inzetten op wat ze belangrijk vinden en de onnodige strijd loslaten."

