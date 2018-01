Grote politiemacht omsingelt vliegtuig van Belgische toeristen: “Is Puigdemont bij jullie?”

Een Belgisch privévliegtuig is zondag op een kleine luchthaven nabij de Spaanse stad Toledo omsingeld door een leger agenten. Zij waren op zoek naar Carles Puigdemont, van wie ze dachten dat hij zich in het vliegtuigje bevond. Dat schrijven verschillende Spaanstalige media.

Het privé-vliegtuig, een Pilatus PC12/47 E met registratienummer OO-PCI, vertrok zondag om 13.56 uur op de luchthaven van Charleroi en zette koers richting Ocaña, een gemeente vlakbij het Spaanse Toledo. Maar nadat het toestel omstreeks 17.20 uur veilig en wel aan de grond was, konden de piloten en passagiers hun ogen niet geloven toen ze naar buiten keken.

Op de anders zo kleine luchthaven, waar doorgaans geen controles plaatsvinden, stond er plots een vijftigtal agenten. Ze waren massaal afgezakt uit Toledo en het iets verderop gelegen Madrid. Hun oversten waren namelijk door het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken gewaarschuwd dat er een Belgisch privévliegtuigje onderweg was - dat konden ze makkelijk herkennen aan de code OO. De kans was volgens hen dan ook groot dat Carles Puigdemont - de afgezette Catalaanse leider die momenteel in België verblijft - aan boord zou zitten. Aangezien de man in Spanje onder een nationaal aanhoudingsbevel staat, zou hij na de landing onmiddellijk gearresteerd worden.

Foto: Flightradar24

Wapens

Maar het ministerie bleek verkeerd ingelicht. Géén Puigdemont aan boord, wél vijf Belgen en één Spanjaard. Ze moesten zich allemaal identificeren, terwijl een aantal agenten het vliegtuigje doorzocht. Daarbij vonden ze enkel een aantal wapens, waarvoor de inzittenden een geldige vergunning konden voorleggen. Het vijftal zou in Spanje enkele dagen gaan jagen.

Puigdemont zit wellicht dus nog steeds in België. De afgezette Catalaanse leider zou dinsdagavond normaal komen speechen op de nieuwjaarsreceptie van N-VA Leuven, maar al in de loop van de dag werd duidelijk dat zijn aanwezigheid in het gedrang zou komen door de ontwikkelingen in Spanje. De aanwezigen kregen - samen 75 internationale journalisten - uiteindelijk wel een videoboodschap te zien.