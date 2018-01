Dieven proberen op één nacht in te breken in 14 winkels

Zandhoven - In de nacht van 9 op 10 november hebben twee mannen proberen in te breken in maar liefst veertien winkels in Zandhoven. Slechts twee keer geraakten ze voorbij de toegangsdeur. ‘Faroek’ zond dinsdagavond de beelden uit.

Het duo begon met een apotheek in het centrum van Zandhoven, maar daar raakten ze niet binnen. Aan een frituur verderop werd één dader gefilmd. De man had een muts aan en een fluorescerend logo op zijn jas. Met een koevoet probeerde hij de deur open te breken, zonder resultaat.



Ook aan een apotheek buiten het centrum, aan de oprit van de E313, kwam hij in beeld. Zelfs toen het licht van de apotheek aan ging, bleef de man verder proberen. Ondanks verschillende pogingen moest hij ook hier afdruipen zonder buit.



In de twee winkels waar ze wel binnen geraakten, gingen ze aan de haal met in totaal 1.200 euro.



Een van de inbreker heeft kort, donker haar, donkere wenkbrauwen en een fijn ringbaardje.

Verder is de politie ook nog op zoek naar deze man die eind november inbrak in een appartement in Borgerhout. De inbreker wist duidelijk niet dat hij gefilmd werd, en is dus goed herkenbaar op de bewakingsbeelden.



Getuigen die meer informatie hebben over bovenstaande inbrekers, kunnen dat melden via het gratis telefoonnummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu