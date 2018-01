Meisjes blijven hele nacht bij hun dode papa in bed en proberen hem tevergeefs te wekken

Toen de vierjarige Pearl niet kwam opdagen, probeerde de school haar vader Chris te contacteren. Tevergeefs, want hij nam zijn telefoon niet op. De man lag dood in zijn bed, zo bleek enkele uren later. Pearl en haar jonger zusje zaten al die tijd naast hem en probeerden papa wakker te maken.

De feiten dateren van iets meer dan een jaar geleden, maar Chris’ echtgenote Helen kon nu pas de moed bijeenrapen om erover te praten. Helen, die toen zoals zo vaak op reis was voor het werk, had de zorg van hun twee dochtertjes overgelaten aan haar man Chris. “Hij deed dat altijd geweldig”, aldus de vrouw uit het Britse Halifax. “Hij nam elke dag foto’s van onze meisjes, vertroetelde ze. Zijn twee dochters waren zijn leven.”

Helen met haar twee dochters. Foto: facebook

Toen ze die ochtend vanuit Londen naar Chris belde om te horen hoe het ging en hij niet opnam, dacht ze dat hij het even te druk had. Ze zou het later op de dag wel nog eens proberen. Maar toen ze ook enkele uren later niets gehoord had, begon Helen ongerust te worden. Eerst dacht ze nog dat Chris zijn gsm kwijtgespeeld was, maar in de namiddag belde ze toch eens naar haar moeder om te vragen of ze niet eens kon langsgaan. Om te zien wat er aan de hand was. “Toen ze bij ons thuis arriveerde, stond de melk nog buiten, de rolluiken waren nog dicht”, getuigt Helen. “Ze had ook geen sleutel, dus moest ze de politie bellen om de deur te forceren.”

“Slaapkamer niet uitgegaan”

Om 20 uur ’s avonds werd Helen opgebeld door de politie. “Ze vertelden me dat Chris gestoven was, maar dat de kinderen ongedeerd waren. Tot vandaag weet ik niet hoe ze zichzelf al die tijd hebben kunnen redden.”

Chris was de vorige avond onverwacht gestorven aan hartfalen. Zijn twee dochters Pearl en Iris, toen vier en twee jaar, waren bij het arriveren van de politie bijna 24 uur later nog niet van zijn zijde geweken. De twee meisjes hadden de hele nacht geprobeerd om papa “wakker te maken”. “Ze hebben de hele tijd boven doorgebracht”, zegt Helen. “Ze hadden honger, hebben wat met mijn schoenen en make-up gespeeld, maar ze zijn onze slaapkamer niet uitgegaan. Op een gegeven moment hebben ze zelfs indigestiepillen (die de meisjes naast het bed hadden gevonden, nvdr.) in papa’s mond gestoken in de hoop dat hij daarvan wakker zou worden.”

Volgens de moeder zijn de meisjes nog altijd getraumatiseerd door het plotse overlijden. “Pearl herinnert zich nog elk detail en vertelt me er nog elke dag over. Ik kan geen kamer verlaten zonder dat ze me toeroept dat ik haar niet mag achterlaten.”

Scholen alerter

Helen Daykin roept de Britse scholen nu op om alerter te zijn. Als een kind niet naar school komt, dan zal de directie normaliter naar een van beide ouders bellen om te vragen of zoon of dochter ziek is. De school van Pearl had naar Christ gebeld, maar niet naar Helen. Zij wil nu dat er meer controle komt. “Een tweede en zelfs derde contactnummer is zeker geen overbodige luxe, volgens mij. Er is geen reden waarom dit niet opnieuw kan gebeuren.”