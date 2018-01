Officieel: Chelsea laat Batshuayi naar Dortmund gaan, ook transfers van Aubameyang en Giroud afgerond

Borussia Dortmund huurt Michy Batshuayi van Chelsea, dat maakte de Duitse club bekend. Eerder bereikte Dortmund met Arsenal een akkoord omtrent de transfer van de Gabonese aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang. De Rode Duivel wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Chelsea, dat met Olivier Giroud al een vervanger vond.

De 28-jarige international was sinds medio 2013 in het Signal Iduna Park aan de slag en was er goed voor 141 doelpunten in 213 wedstrijden. Bij Arsenal wordt hij de vervanger van de naar Manchester United vertrokken Alexis Sanchez. Met de overgang zou een bedrag van bijna 64 miljoen euro gemoeid zijn. Arsenal bevestigde dat niet, maar geeft wel aan dat het om een clubrecord gaat. Het vorige record stond op naam van de Fransman Alexandre Lacazette, die vorige zomer voor ongeveer 53 miljoen euro werd overgenomen van Olympique Lyon. Aubameyang ondertekende in het Emirates Stadium een overeenkomst voor "lange duur".

Bij de Borussen wordt Michy Batshuayi de opvolger van Aubameyang en krijgt Batsman rugnummer 44. De Rode Duivel wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Chelsea voor 1,5 miljoen euro.

De 24-jarige Batshuayi kwam in anderhalf jaar bij de Blues tot 53 officiële duels en negentien goals. Hij kwam in de zomer van 2016 over van Olympique Marseille. Voordien was de dertienvoudig Rode Duivel in de Jupiler Pro League aan de slag bij Standard.

"Veel spelen en veel scoren"

De spits is nog maar de tweede Belg ooit op de loonlijst van de Borussen. Eind 2015 ging de door Manchester United uitgeleende Adnan Januzaj hem voor, weliswaar met weinig succes. In Batshuayi lijken de Borussen heel wat meer geloof te hebben. Bovendien zitten er amper diepe spitsen in de selectie en dus zijn de kansen op een basisplaats groot. “Michy is een jonge, zeer interessante aanvaller die makkelijk scoort”, beseft ook sportdirecteur Michael Zorc. “Bij Chelsea, Olympique Marseille, in de Belgische competitie en bij de Rode Duivels heeft hij dat al bewezen.”

"Mijn doel is hier veel wedstrijden spelen en veel scoren", vertelde Batshuayi in een eerste reactie na zijn transfer naar Dortmund. "Komende zomer wordt immers het WK gespeeld."

Giroud naar Chelsea

En dan is er nog Olivier Giroud die de stoelendans compleet maakt. De 31-jarige Fransman verlaat Arsenal maar blijft in Londen en wordt bij Chelsea de vervanger van Batshuayi.

