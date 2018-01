H&M komt met eigen discount-merk: “Een stijl- en koopjesparadijs”

De Zweedse kledingreus H&M introduceert discountwinkels, zowel online als met fysieke winkels. Dat heeft de groep woensdag bekendgemaakt. De eerste winkel van het nieuwe merk ‘Afound’ komt in Stockholm.

H&M omschrijft Afound als een marktplaats en “stijl- en koopjesparadijs” waar afgeprijsde kledij zal worden verkocht, zowel van de eigen H&M-merken als van populaire andere merken.

H&M start dit jaar met Afound in Zweden, met een eerste winkel in Stockholm en een online aanwezigheid. Of er ook winkels buiten Zweden zijn gepland, werd niet bekendgemaakt.

De H&M-groep is dit jaar overigens van plan naar schatting 170 winkels te sluiten, het grootste aantal sluitingen in minstens tien jaar. De retailer wil meer investeren in online-verkoop en nieuwe winkels in regio’s waar er nog groei is. H&M worstelt net als andere ketens met de concurrentie van online-winkelen.