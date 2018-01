Antwerpen opent rouwregister voor Tante Terry

Antwerpen / Bonheiden - De stad Antwerpen heeft woensdag een rouwregister aangelegd voor het dinsdag op 86-jarige leeftijd overleden VRT-icoon Tante Terry. Esther Van Ginderen-Verbeeck, zoals ze officieel heette, was afkomstig uit het Antwerpse district Hoboken. Het rouwregister ligt in de stadswinkel aan de Grote Markt en is elke dag van 10 tot 17 uur toegankelijk tot de dag van de begrafenis.

LEES OOK (+). De Vlaamse televisie verliest een van haar iconen: “Zij was K3, Samson en Plop in één”

Tante Terry was in de jaren vijftig een van de eerste omroepsters van de openbare omroep en werd later bij kleuters (en hun ouders) erg populair met “Klein, klein kleutertje”. Samen met Bob Davidse, beter bekend als Nonkel Bob, vormde ze het gezicht van de programma’s voor de jeugd van de toenmalige BRT in de jaren zestig en zeventig.

Tante Terry werd in 2006 ter gelegenheid van haar 75ste verjaardag nog feestelijk ontvangen op het Antwerpse stadhuis. Ze overleed dinsdag in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden aan de gevolgen van een longontsteking.