Eerst reed Alexandria haar tweelingzus de dood in, daarna probeerde ze haar lief in te palmen

Op het Amerikaanse eiland Hawaï is begin deze week het proces van start gegaan tegen Alexandria Duval. De 39-jarige vrouw reed van een klif met in de auto haar tweelingzus Anastasia op de passagiersstoel. Anastasia overleefde het ongeval niet. Al snel leek Alexandria bewust in de ravijn te zijn gereden. Maar voor dat aan het licht kwam, had de vrouw intussen geprobeerd de identiteit van haar zus over te nemen.

Op 29 mei 2016 raakte de SUV van Alexandria van de baan op een bochtige weg op het Hawaïaanse eiland Maui. De wagen stortte 60 meter dieper op rotsen. Voor Anastasia kwam alle hulp te laat. De vrouw kwam om het leven bij de crash. Alexandria overleefde.

Meteen na de crash werd Alexandria als de vrouw achter het stuur tijdens het dodelijke ongeval, opgepakt. Niet veel later werd ze weer vrijgelaten. Het leek aanvankelijk dan ook op een tragisch ongeluk. Maar getuigen verklaarden achteraf dat ze, toen ze met hun wagen die van de tweeling passeerden, hen hevig ruzie hadden zien maken in de SUV. Een getuige had zelfs moeten uitwijken omdat de SUV van de tweeling zo hard over de weg zwalpte door de ruzie.

Alexandria in de rechtbank Foto: AP

Daarnaast hadden de twee ook haren in hun handen na de crash. Dat wees erop dat Alexandria en Anastasia elkaar vermoedelijk ook letterlijk in de haren waren gevlogen, iets wat wel vaker gebeurde bij de twee zussen. Zo was de tweeling enerzijds onafscheidelijk, maar maakten ze evengoed vaak stevige ruzies. “Ze waren allebei heel autoriteit en dominant. Als wolven in schapenvacht”, zegt een voormalige werknemer van de Yoga-school die de twee hadden opgericht in Florida.

Ook de ex van Anastasia zegt dat de twee vrouwen zeer vaak ruzie maakten. “Er was zo veel drama. Ooit gingen ze zelfs eens in de supermarkt met elkaar op de vuist.” Ook toen trokken ze aan elkaars haren.

“Jurk van haar zus”

De partner van Anastasia op het moment van haar dood, Federico Bailey, heeft intussen ook op het proces tegen Alexandria getuigd. Hij vertelde daar hoe Alexandria zich na het fatale ongeval voordeed als haar zus, zich op dezelfde manier kleedde en zo flirtte met hem. “Ze begon me te knuffelen. Ze ging vlak naast me zitten en legde haar hoofd op mijn schouder. Ze trok Anastasia’s kleren aan. Toen ik met haar begon te praten over wat er gebeurd was, ontweek ze die vragen en vermeed ze die vragen te beantwoorden. Toen ik haar in een jurk van Anastasia zag, werd ik echt ongerust. Anastasia had die jurk nog maar net een paar nachten eerder voor haar dood gedragen.”

Alexandria in de rechtbank Foto: AP

Bailey woonde in bij de tweeling, maar hij was samen met Anastasia op kampeertrip gegaan. Plots dook Alexandria daar onverwacht op. De tweeling begon daarop ruzie te maken. Toen Bailey even weg was, reden de twee weg met de wagen van Alexandria, terwijl ze nog steeds ruzie maakten.

Vechten

Dat werd nadien dus ook bevestigd door meerdere getuigen die de SUV op de baan passeerden. Ook Joseph Toleafao had dat gezien. “De SUV stopte in het midden van de baan, met de waarschuwingslichten aan. Aanvankelijk waren ze aan het ruziemaken, maar dat escaleerde. Ze begonnen te vechten. Ze deelden klappen uit en trokken elkaar de haren uit.”

En dus wordt Alexandria ervan verdacht bewust in die ravijn te hebben gereden om zo haar zus te doden. Later deze week zal de rechter bepalen of Alexandria al dan niet opzettelijk van de klif reed en volgt de uitspraak in de zaak.

Van naam veranderd

De twee zussen werden geboren in Utica in de staat New York als Alison en Ann Dadow. Toen ze een yogastudio openden, Twin Power Yoga School in Florida, lieten ze hun namen veranderen in Alexandria en Anastasia Duval. Toen die yogaschool failliet ging in 2014 verhuisden de twee naar Hawaï.