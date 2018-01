Dronken bestuurder rijdt vrouw (35) aan op zebrapad in Gent en pleegt vluchtmisdrijf

Het kruispunt van de Rooigemlaan en de Balsamierenstraat in Gent. Foto: google maps

Gent - Een autobestuurder heeft woensdagochtend in Gent een vrouw aangereden op het zebrapad en daarna vluchtmisdrijf gepleegd. Dat meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. De 67-jarige man werd opgespoord en was onder invloed van alcohol.

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Rooigemlaan en de Balsamierenstraat in Gent. Een 35-jarige vrouw stak het zebrapad over en werd aangereden door een auto. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet langer in levensgevaar.

De bestuurder van de wagen reed door na het ongeval. Het gaat om een 67-jarige man uit Gent, zegt het parket. “De verdachte pleegde vluchtmisdrijf, maar aan de hand van verklaringen van getuigen kon de politie hem opsporen. De aanrijder werd gearresteerd en zijn rijbewijs is ingetrokken. Hij was onder invloed van alcohol.”

Het is nog niet duidelijk of de man voorgeleid wordt.